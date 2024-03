Ce héros Marvel va revenir au cinéma et personne n'en veut. Pourtant, il est populaire et très apprécié chez les fans. C'est peut-être ça qui fait le plus mal au cœur d'ailleurs.

Depuis plusieurs années, on mange des films de super-héros à toutes les sauces. Marvel est le grand champion dans ce domaine. Ce qui était une excellente idée au départ, à savoir créer un univers connecté gigantesque avec des films solo pour plusieurs héros puis des longs-métrages événement en les regroupant tous, a fini par s'atrophier et n’est, à l’heure d’aujourd’hui, plus que l’ombre de lui-même. DC Comics, de son côté, a un peu précipité les choses en essayant de mettre la barre très haute dès le départ. Manque de bol, il s’est totalement ramassé et aucun film, si ce n’est Man of Steel, n’a su redresser le rafiot. En espérant que les choses s’améliorent avec le prochain Superman dirigé par James Gunn, le nouveau roi du DCU. Et puis il y a l’outsider, Sony qui, du haut de ses quelques droits sur le Spider-Verse, s’est dit qu’il avait quelques cartes à jouer pour se monter un univers lui aussi. Malheureusement, il n’a toujours pas réussi son coup de poker, pas même avec Venom qu'il presse pourtant comme un citron.

Sony veut sortir son prochain film de super-héros plus vite que prévu

Depuis que Marvel et Disney ont réussi à rapatrier une partie de la franchise sous leur drapeau et poussé Tom Holland à devenir le tisseur pour leur MCU, Sony ronchonne dans son coin et n’arrive pas à faire décoller ses licences. Morbius est un échec cuisant, Madame Web s’est vautrée lamentablement, les prochains Spider-Man ont été tués dans l’œuf après Amazing Spider-Man 2, Tobey Maguire a des problèmes de dos et Venom nous a parasités avec deux films et il n’a d’ailleurs pas fini ! Et oui, le symbiote s’accroche.

Pourtant, le premier film n’a pas remporté de gros succès et le second est carrément considéré comme l'un des pires films du genre, un vrai carambolage. Pourtant, Sony ne lâche rien et un Venom 3 va bel et bien sortir au cinéma, toujours avec Tom Hardy, mais cette fois il se pourrait que ce soit son dernier tour de piste. Le film vient tout juste de trouver son nom définitif et s’appelle désormais Venom 3 : The Last Dance (dernière danse). Le vilain nous annonce même une très bonne nouvelle puisque sa date de sortie est carrément avancée. Venom 3 sortira dans les salles obscures dès le mois d’octobre 2024 ! Les fans vont être content, le problème c'est qu'ils ne sont pas hyper nombreux a attendre une suite.

Carnage dans Venom 2... un vrai carnage

Venom, un héros apprécié et populaire, mais de mauvais films

Attention, il y a des spoilers concernant le MCU et le Spider-Verse !

Pourquoi une suite d’ailleurs ? De l'argent à jeter par les fenêtre ? Une envie de tuer la licence une bonne fois ? On l’ignore et personne ne comprend vraiment pourquoi un Venom 3 est en chantier. Vu d’ici, la seule chose qui pourrait expliquer un nouveau long-métrage, c’est une surprise. On sait que depuis Spider-Man No Way Home, les différents Spider-Verses se sont entrechoqués, une scène post crédits fait d’ailleurs coucou à Venom qui, un temps, se retrouve dans l’univers de Tom Holland et laisse même traîner un petit bout de symbiote en repartant. Se pourrait-il donc qu’il y ait un rapport avec ça ou peut-être que Sony souhaite juste profiter de cette petite ouverture offerte par le succès de No Way Home pour regagner la confiance de ses fans. Ces derniers temps, on entend également beaucoup parler d’un Spider-Man 4 par Sam Raimi, ce qui pourrait là aussi aider ce Venom 3 à relancer une machine qui n’a jamais vraiment démarré malheureusement. Nous verrons, pour l’heure, Venom 3 est bien en chemin.

Les spectateurs sont quant à eux plutôt sceptiques pour la plupart, pour ne pas dire totalement contre. Personne ne semble en vouloir, en France comme à l’étranger. Un coup d’œil rapide sur les réseaux suffit à voir à quel point la franchise n’a convaincu personne, ou presque. Difficile donc d’imaginer ce que ça donnera à la réception. Tout le mal qu’on lui souhaite, c’est qu’il réussisse là où les deux films précédents et tous les autres du genre ont échoué. Malheureusement jusqu’ici, le symbiote s’est toujours parasité lui-même malgré son potentiel monstrueux. Oui, les mots sont durs, mais les longs-métrages le sont aussi à regarder malheureusement