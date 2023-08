On peut dire que les fans d'Harry Potter vivent une belle année 2023. En février dernier, le tant attendu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est venu plonger les fans de la saga dans les couloirs de la célèbre école de sorcellerie. Un leak récent leur a aussi permis de découvrir plus en profondeur Harry Potter : Quidditch Champions, alors que le célèbre sport était justement absent d'Hogwarts Legacy. En plus de ce titre, il se pourrait qu'un nouveau jeu de la saga soit annoncé très prochainement, comme cette fuite nous le montre.

Sur Instagram, le compte sud-africain de Warner Bros aurait partagé un visuel sur lequel figure la version LEGO d'Harry Potter avec une date, le 25 août 2023. Sur cette image apparaissent aussi les logos de Warner Bros Interactive et de TT Games, une filiale du géant américain qui développe les jeux LEGO. Il convient tout de même de rester prudent vis-à-vis de ce leak, étant donné que sa véracité reste à confirmer.

Évidemment, le post n'est plus disponible en ligne, mais quelques personnes sur les réseaux sociaux ont eu le temps de sauvegarder l'illustration et de la partager. Pour le moment, Warner Bros Games et TT Games n'ont pas communiqué sur le sujet. On imagine qu'il faudra rester attentif le 25 août prochain pour une potentielle révélation d'un nouveau jeu LEGO Harry Potter. Cette date tombe pile pendant la Gamescom 2023, qui se déroule du 25 au 27 août à Cologne et qui sera certainement riche en annonces.

Rappelons que les fans ont pu découvrir les premières années du jeune sorcier dans Lego Harry Potter : Années 1 à 4 avant la conclusion de la saga avec Lego Harry Potter : Années 5 à 7, qui date quand même de 2011. Les deux titres sont ensuite sortis ensemble dans une compilation en 2016. En tout cas, on se demande bien ce que TT Games pourrait nous réserver étant donné que chaque film de la saga culte a déjà été adapté. Comme les rumeurs l'indiquent depuis un moment, le titre pourrait s'inspirer de ce qu'a fait LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, un jeu qui retraçait toute l'histoire de la franchise mythique.