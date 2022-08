Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est l’un des jeux les plus attendus cette année. Pourtant, Warner Bros. semble trop occupé à faire le ménage dans ses films qu’il en oublierait presque de communiquer sur cette adaptation. Forcément, chaque petite info ou vidéo est accueillie à bras ouverts par la communauté et décortiquée dans la foulée. Ça avait d’ailleurs permis de découvrir un élément caché avant l’heure. Désormais, ils ont une nouvelle cinématique et quelques images du jeu à se mettre sous la dent.

De nouvelles images pour Hogwarts Legacy

Enfin du nouveau pour Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et ce n’est pas une rumeur cette fois. L’adaptation de l’univers d’Harry Potter fait dernièrement la une à coups de rumeurs autour de sa date de sortie. Cette fois c’est du concret. Une nouvelle cinématique du jeu a été dévoilée lors de l’événement Autodesk. On peut y voir le personnage principal et sa camarade Natsai assister à la torture d’un hippogriffe avant de partir à sa rescousse. C’est un peu léger, mais quelques images plus intéressantes de cette même présentation circulent.

On y découvre par exemple un nouvel aperçu de la personnalisation des personnages et de leurs tenues, mais aussi le professeur de charme : Abraham Ronen. Ce dernier a été confirmé par un développeur comme appartenant aux Serpentard. Et c’est tout pour le moment. La présentation en question de Hogwarts Legacy a également mis l’accent sur la motion capture utilisée pour donner vie aux différents personnages du jeu. Peut-être que Warner Bros. Games se décidera à partager quelques extraits dans un carnet des développeurs prochainement ? On l'espère, car les fans commencent à trouver le temps long.