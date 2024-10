Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été l'un des plus gros succès du jeu vidéo de ces dernières années. Avec plus de 24 millions de copies, ce titre Harry Potter d'Avalanche Software (Disney Infinity) a tout emporté sur son passage. Une suite est donc inévitable et elle semble d'ailleurs avoir été confirmée à plusieurs reprises par le biais d'offres d'emploi. Il faudra néanmoins se montrer patients le temps que la magie opère dans le studio, mais le jeu actuel n'est visiblement pas encore à son plein potentiel.

La nouvelle version d'Harry Potter Hogwarts Legacy se confirme

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard fait partie des gros jeux qui vont recevoir des améliorations PS5 Pro. Il y aura notamment les deux modes « Fidélité » et « Performance » avec des reflets plus réalistes, une meilleure distance d'affichage, ou encore des visuels renforcés. Mais des concessions se feront toujours ressentir dans la mesure où le mode avec les graphismes les plus avancés ne sera qu'à 30fps. Un souci d'optimisation ou des nouveautés qui consomment réellement beaucoup ? Il est possible que le ray tracing fasse baisser les performances, car c'est un élément qui consomme déjà énormément sur PC.

Mais une énorme surprise se prépare pour Hogwarts Legacy avant la suite. L'insider Tom Henderson confirme la rumeur d'une version définitive du jeu. C'est le très sérieux Jason Schreier qui avait d'abord révélé l'existence d'une Director's Cut, mais à l'époque, il n'y avait aucun détail. Alors à quoi est-ce que va ressembler ? « L'édition définitive d'Hogwarts Legacy contiendrait 10 à 15 heures de contenu supplémentaire, avec une nouvelle quête d'histoire, des missions secondaires, des activités et des tenues » précise Tom Henderson.

D'après lui, le nouveau contenu d'Hogwarts Legacy ne serait cependant pas exclusif à cette Definitive Edition ou Director's Cut. Pour rentabiliser l'investissement, Warner Bros Games et Avalanche Software auraient convenu d'un DLC payant qui pourrait coûter entre 20 et 30 dollars. Les possesseurs de la version actuelle n'auraient donc juste qu'à se procurer ce contenu additionnel. A priori, Hogwarts Legacy Definitive Edition et son DLC séparé pourraient être lancés dès 2025. « Certaines sources ont suggéré qu'elle pourrait sortir en 2025 pour soutenir les revenus en baisse de Suicide Squad Kill the Justice League » a ajouté l'insider.

Source : Insider Gaming.