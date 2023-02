Depuis de longs mois maintenant, Halo Infinite ainsi que le studio 343 Industries connaissent de grandes difficultés et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. En coulisses, le tableau est malheureusement bien noir.

Un nouveau départ pour Halo et 343 Industries

Le développement tumultueux d'Halo Infinite, qui s'est conclu par la sortie d'un jeu incomplet, a laissé des traces au sein de 343 Industries. En quelques mois, le studio a en effet perdu des membres clés comme Bonnie Ross - la tête pensante de la saga -, le directeur technique David Berger ou le directeur créatif du multijoueur Tom French pour ne citer qu'eux.

À ces départs, il faut ajouter les licenciements de Microsoft qui ont touché notamment Bethesda et 343 Industries. Selon une enquête de Jason Schreier, 95 personnes des équipes d'Halo Infinite ont été renvoyées. Des éléments essentiels au fonctionnement de la société, que ce soit des directeurs ou des contractants. Sans trop savoir si elle a été congédiée ou si elle est partie d'elle-même, Kiki Wolfkill, responsable du transmedia pour la franchise, ne fait plus partie des effectifs non plus et a trouvé un autre poste chez Xbox.

343 Industries va-t-il perdre Halo ? Non. Le studio a déjà publié un communiqué mais Jason Schreier est en mesure de confirmer cette déclaration. En revanche, une décision radicale a été prise : l'abandon du moteur de jeu Slipspace Engine au profit de l'Unreal Engine 5. Une déconvenue de taille après tout le temps et l'argent investi dans ces outils qui devaient être parfaits pour la franchise. Mais la vérité, c'est que le moteur était vraisemblablement très problématique :

Basé en grande partie sur un vieux code datant des années 1990 et du début des années 2000, il est buggé, difficile à utiliser et a été à l'origine de maux de tête pour certains développeurs d'Halo Infinite. Plusieurs modes multijoueur populaires comme Extraction et Assaut, qui étaient pratiquement terminés, ne sont pas sortis en partie à cause des problèmes liés au moteur. Via Bloomberg.

Un battle royale et un DLC solo à venir ?

Avec l'étendue des problèmes d'Halo Infinite et le « soft reboot », 343 Industries n'a aucune intention d'offrir du contenu solo. La campagne est ce qu'elle est et elle le restera.

Cependant, un nouveau jeu Halo serait bien en développement et aurait pour nom de code « Tatanka ». Un projet qui a apparemment commencé comme un battle royale, mais qui pourrait « évoluer dans des directions différentes ». Un titre encore secret co-développé avec Certain Affinity (Halo The Master Chief Collection).