Le développement de Halo 7 semble en effet commencer à décoller. Après un Infinite soufflant le chaud et le froid, il se pourrait que sa suite soit entre de bonnes mains et s'arme des bons outils pour offrir aux fans de Master Chief une nouvelle aventure à la hauteur des attentes.

Halo 7 se réveille avec des nouvelles encourageantes

Depuis que la franchise initiée par Bungie, qui est ensuite parti sur Destiny, a été confiée à 343 Industries, la qualité des jeux s'est montrée en dents-de-scie. Les quatrième et cinquième opus n'ont pas été accueillis avec une même unanimité que les titres de Bungie. Infinite s'en est mieux sorti car marquant un retour aux sources, mais n'était clairement pas dénué de défauts. On espère que le studio continuera toutefois vers cette voie d'amélioration pour Halo 7, quelque soit son nom final.

En ce sens, Rebs Gaming a toutefois relevé des nouvelles plutôt encourageantes pour la suite du combat de Master Chief. 343 Industries a en effet recruté Dan Gniady en tant que nouveau designer en chef pour Halo 7. Celui-ci s'y connaît s'agissant de designer des FPS, ayant travaillé chez Bungie pendant 10 ans notamment sur Destiny. Dernièrement, il occupait ce poste pour Hyenas, le FPS multi malheureusement annulé de Creative Assembly. « Après avoir parlé avec plein d'équipes cools sur des projets excitants, j'ai la chance de travailler avec le Master Chief et ses amis. J'aime Halo et je suis très excité à l'idée de faire partie de son héritage », peut-on lire sur sa page LinkedIn.

Qui plus est, Halo 7 devrait changer de moteur pour passer sur l'Unreal Engine 5. Rappelons qu'Infinite tournait sur le moteur Slipspace, avec encore une fois les résultats en dents-de-scie que l'on connaît. Même constat pour l'interface utilisateur, alors que 343 Industries recrute un designer pour la rendre plus agréable visuellement et intuitive, là où celle d'Infinite laissait quelque peu à désirer. Avec un moteur plus robuste, un designer vétéran des FPS et une meilleure interface, espérons que Halo 7 saura enfin proposer une suite qui mettra tout le monde d'accord.