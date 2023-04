La réalité virtuelle c'est bien mais c'est encore très largement inabordable pour la majorité des joueurs. Surtout sur PC où pour jouer à de gros jeux, il faut au minimum débourser 800 euros pour espérer obtenir un casque de qualité ainsi que ses contrôleurs (il s'agit du tarif du Valve Index à titre d'exemple). D'emblée cela empêche donc une bonne partie du public de pouvoir accéder à des titres comme le très apprécié Half Life Alyx. Mais ça, c'était avant. Explications.

Half-Life Alyx sans casque VR

En effet désormais vous pouvez jouer un run complet du début à la fin sur Half-Life Alyx sans avoir besoin d'avoir un casque VR à votre disposition. Comment ? C'est grâce au mod NoVR qui porte bien son nom et qui est en préparation depuis un certain temps maintenant. Sur le compte Twitter de l'équipe créative, vous pouvez retrouver cette annonce qui en dit long :

Notre plus grande mise à jour est maintenant disponible ! La campagne peut maintenant être complétée du début à la fin ! Les gants de gravité fonctionnent, le combine Fabricator peut être utilisé pour améliorer vos armes et bien plus encore ! Consultez les explications ci-dessous pour connaitre tous les détails ainsi qu'y trouver la présence d'un lien de téléchargement !

Une version qui manque de fun ?

Vous pouvez trouver le lien en question via le site Moddb. Toutefois avant de vous lancer dans cette aventure sans VR d'Half Life Alyx on préfère vous prévenir : ne vous attendez pas à une expérience optimale. En effet même avant la création de ce mod, le créateur de Valve News Network, Tyler McVicker, avait pu accéder à une version sans VR (rendue accessible par erreur via Steam). Et pour lui c'est un peu la douche froide. Il déclarait d'ailleurs en 2020 à ce propos :

Des mods non VR vont exister mais ils ne vont pas être très amusants, le jeu n'a pas été conçu pour être joué comme Half-Life 2

Dans le même ordre d'idée, le programmeur d'Half Life Alyx Robin Walker expliquait aussi :

Ce dont je suis sûr, c'est que lorsque les gens obtiendront cette version massacrée, ils auront perdu toutes les choses qui font le charme de la VR, ils comprendront alors très clairement pourquoi nous avons fait ce choix de réalité virtuelle.

Il y a une partie de moi qui a hâte que les gens puissent vivre cette expérience.

Sachant cela, avez vous envie de tenter l'expérience ?