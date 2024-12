Cela fait déjà six mois qu'Hades 2 est sorti en early access, avec une première ébauche déjà divine. Celle-ci s'est ensuite peaufinée avec diverses mises à jour. Il a également reçu un patch majeur, l'Olympic Update, qui est venue développer plus avant l'histoire de Melinoë, avec de nouvelles zones à explorer, de nouveaux boss à affronter, et de nouvelles armes et fonctionnalités pour l'y aider. Mais la route semble encore longue jusqu'à la sortie du jeu de Supergiant Games en version 1.0, comme le talentueux studio indépendant le précise dans son message de fin d'année.

Hades 2 a encore du chemin à faire avant le sommet du Mont Olympe

À bien des égards, Hades 2 est le jeu le plus ambitieux jamais créé par Supergiant Games. Le studio indépendant fêtait en septembre ses 15 ans, avec des titres prestigieux que sont Bastion, Transistor, Pyre, puis son rogue-lite divin qu'était Hades premier du nom. Sa suite en compagnie de la sœur de Zagreus est cependant d'un tout autre niveau, se voulant une tâche proprement homérique pour le studio. Celui-ci a ainsi indiqué que l'early access du jeu devrait accueillir courant début 2025 une seconde mise à jour majeure.

Celle-ci va, comme l'Olympic Update, étoffer encore l'histoire d'Hades 2, avec un florilège de nouveautés pour accompagner le tout. Avec cette future mise à jour, il serait question d'enfin « assister à la confrontation finale de la route alternative du jeu ». Après cela, nous aurons droit à une nouvelle série de mises à jour plus modestes, s'attelant principalement à de l'équilibrage ou du correctif de bugs. Supergiant Games précise enfin qu'une seconde mise à jour majeure devrait arriver dans le courant de l'année prochaine.

Malheureusement, celle-ci ne sera pas synonyme d'une sortie en version 1.0 de Hades 2. Le studio garde en effet la véritable fin du jeu pour sa sortie officielle... qui ne dispose pas encore de date de sortie. Cela dépendra de la vitesse à laquelle seront déployées les deux mises à jour majeures à venir dans l'early access. Même si un lancement fin 2025 n'est pas encore exclu, il paraît plus probable qu'Hades 2 ne sorte pas dans sa version complète avant 2026. On souhaite en tout cas le meilleur à Supergiant Games, et on surveille de très près ce qu'ils préparent pour Melinoë dans son aventure divine visant à tuer le Temps.

