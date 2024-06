Malgré son statut d'early access, Hades 2 a déjà tout d'un grand et pourrait même s'imposer comme l'un des meilleurs jeux de 2025. Et il fait aussi quelque chose que d'autres titres ne font pas.

Hades 2 a surpris tout le monde en sortant sans même avoir annoncé sa date de sortie au préalable. Pour certains jeux, ce serait un choix assez douteux, mais le nouveau bébé de Supergiant Games peut a priori dormir sur ses deux oreilles. L'accès anticipé sur PC, qui n'est donc pas la version finale, est déjà extrêmement convaincant en l'état. Notre Geralt, pas celui de CD Projekt Red, ni Henry Cavill, estime que le jeu « se présente déjà comme un rogue-lite d'exception, au contenu plus dense qu’un premier opus qui était déjà loin d’être avare en la matière ». Bref, il est sous le charme.

Hades 2 encore meilleur grâce aux joueurs et à d'autres devs ?

Hades 2 a reçu un patch majeur avec des fonctionnalités et des améliorations demandées par la communauté. Par exemple, le sprint et le dash sont plus réactifs, quand la collecte de ressources se révèle moins fastidieuse qu'aux premiers jours. Et ce n'est que le début car la prochaine mise à jour sera titanesque. Voilà qui est dit ! Supergiant Games souhaite se donner les moyens de réaliser « l'œuvre la plus massive et aboutie jamais développée » avec Hades 2, ce qui passera par une écoute attentive des joueuses et joueurs. Mais surprise, ces derniers vont peut-être pouvoir s'impliquer bien au-delà de « simples » messages. Comment ? En créant des mods avec une facilité déconcertante.

Jason « Thor » Hall, ancien garant de la sécurité des jeux Blizzard et développeur du RPG indé Heartbound, a révélé que tout le code source d'Hades 2 était disponible aisément. Les fichiers créés dans le dossier Steam et dans celui du jeu comportent des scripts écrits en Lua. Un langage qui permet de faire du modding sans s'arracher les cheveux. Et Supergiant Games ne cache absolument rien. « Tous les commentaires [du studio sur le jeu] figurent à côté du code. Tout est exposé. Ils ont créé le jeu le plus facile à modder de tous les temps » (via Gamesradar).

Hades 2, le jeu le plus facile à modder de tous les temps ? À première vue, oui, mais certains ont rappelé que ce n'était pas nouveau et que c'était déjà comme ça avec Hades. « J'avais l'habitude de modifier les chances d'apparition des PNJ pour faire progresser leurs quêtes » s'exclame un internaute. Et à cette époque, c'était aussi une vraie volonté de la part des équipes qui en avaient parlé ouvertement. Apprentis bidouilleurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire !