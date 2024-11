Tout est bon pour spéculer sur GTA 6 en attendant que Rockstar Games et Take-Two Interactive daignent sortir un nouveau trailer, et accessoirement, annoncer une date de sortie. Pour l'instant, à moins d'un retard, le jeu sera disponible à l'automne 2025 sur PS5, Xbox Series X|S... puis sur PC et peut-être même Nintendo Switch 2. Si vous avez déjà retourné Grand Theft Auto 5 un nombre incalculable de fois pour patienter, il va peut-être être temps de rejouer à trois autres jeux de la franchise.

La GTA Trilogy plus belle que jamais sur consoles et PC

Pour combler le calendrier, Rockstar Games et Take-Two Interactive ont sorti des remasters de Red Dead Redemption et des meilleurs jeux GTA pour beaucoup, à savoir Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas. Une compilation lancée absolument partout sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android... et même sur Netflix qui est d'ailleurs la version la plus aboutie à ce jour avec la mouture smartphone et tablette. Eh oui, aussi bizarre que cela puisse paraitre, l'édition console et PC était bien derrière et ce depuis la sortie officielle. Entre les bugs, les problèmes techniques ou des modifications artistiques discutables, GTA Trilogy Definitive Edition ne s'est pas fait que des amis.

Après trois ans d'attente, Rockstar Games a enfin pris le problème à bras le corps et a mis en ligne un énorme patch qui change tout pour ces jeux de légende sur consoles et PC. Et ces updates pèsent leur poids puisque la version du R* Games Launcher de GTA San Andreas Definitive Edition sur PC fait 18,44 Go, Vice City est à 8,83 Go et Grand Theft Auto 3 à 4,15. Un poids qui varie sur consoles, mais attendez-vous au moins à 1,657 Go pour GTA Vice City sur PS5 par exemple.

Grâce à cette nouvelle mise à jour, GTA Trilogy Definitive Edition corrige enfin le mauvais éclairage des remasters afin de coller davantage aux jeux originaux PS2. Sur PC, il est toutefois possible de désactiver ou d'activer l'éclairage original ou celui de la remasterisation de la trilogie. De même, la brume est de retour et l'entièreté de la carte ne sera plus visible constamment lors de virées aériennes.

Image de la version PC de Grand Theft Auto San Andreas Definitive Edition. Crédits : Rockstar Intel.

Source : Rockstar Intel.