En ce moment, si on vous dit GTA, vous pensez forcément au 6 qui a eu droit à un trailer époustouflant en décembre 2023. C'est clairement l'une des sorties les plus attendues pour ces prochaines années, mais il va falloir être encore un peu patient. Eh oui, il ne faut pas espérer l'avoir avant 2025, donc ne soyez pas trop impatient. En attendant, vous pouvez vous retrancher sur d'autres jeux de la série, et justement, à ce sujet, on a une très bonne nouvelle à annoncer.

Une nouvelle mise à jour pour la trilogie GTA ?

Notre star du jour, c'est GTA : The Trilogy - Definitive Edition. Pour rappel, c'est une compilation qui regroupe les trois jeux emblématiques de la série sur PS2 - GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas. Tout ça, sur les supports modernes. Le problème, c'est qu'elle a connu un lancement pour le moins... difficile. Des bugs, il y en avait, et pas qu'un peu, sans même parler d'autres changements qui ont soulevé bien des interrogations au sein de la communauté. Est-ce que Rockstar a abandonné la trilogie pour autant ? De toute évidence, ce n'est pas le cas.

En effet, les joueurs sont aux aguets, et certains ont remarqué qu'un nouveau patch était en train d'être mis sur pied pour ces trois GTA. Du moins, c'est ce qu'on peut voir sur la plateforme SteamDB qui affiche une activité récente. Au menu, divers correctifs et améliorations qui proviennent du portage sur mobile dont on va parler juste après. Tant qu'on n'a pas de confirmation officielle, il vaut mieux prendre ça avec des pincettes, mais on ne dira pas non à d'autres retouches pour rendre l'expérience plus agréable.

Les versions mobiles à la rescousse

Si vous suivez un peu l'actualité autour de la franchise GTA, vous avez dû remarquer que la compilation est disponible à l'achat sur mobile. Pour y accéder, vous pouvez également utiliser votre abonnement Netflix sur iOS et Android. Ce portage fut accompagné d'un certain nombre de changements bienvenus. On ne dispose pas d'une liste complète, mais voici ce que le studio a pu nous dire : « ça comprend des améliorations supplémentaires, y compris un nouveau mode d'éclairage classique qui restaure l'apparence et la sensation du ciel dans les jeux originaux ».

Les fans ont aussi relevé des modifications plus légères, comme des effets de destruction améliorés, et des corrections de panneaux publicitaires buggés, de modèles de personnages, de décors, etc. Il ne restait plus qu'à attendre l'arrivée de toutes ces nouveautés sur PC et consoles. Au vu du leak, c'est pour bientôt, et on ne pourrait pas demander mieux pour la trilogie GTA.