L’information avait malencontreusement leakée il y a quelques jours à cause d’un mail sans doute parti trop tôt. Cette fois c’est confirmé, un jeu culte et adoré arrive dans GTA+.

Les offres d’abonnement se sont multipliées ces dernières années. PlayStation, Xbox, Nintendo, Ubisoft ou encore EA… tout le monde y va de son service. Des offres qui permettent de récupérer des jeux gratuits ou d’accéder à un catalogue qui se renouvelle à une cadence régulière. Rockstar est aussi entré dans la danse avec son GTA+. D’abord centrée autour du titre multijoueur de la licence, l’offre s’est depuis étendue en donnant accès sans frais supplémentaires à une sélection de jeux de l’éditeur. Un nouvel ajout particulièrement attendu avait leaké il y a quelques jours, place désormais à la confirmation.

Un jeu adoré gratuit via GTA+

L’abonnement va avoir une nouvelle corde à son arc. De temps à autre, le géant américain ajoute certains de ses classiques à son catalogue. Une petite boulette de sa part avait permis de connaître le nom de la prochaine nouveauté à l’avance, c’est maintenant acté. Dès le 20 août 2024 Rockstar vous aidera à préparer la rentrée scolaire avec Bully. Le jeu culte de Rockstar sera disponible sur GTA+ en deux versions : l’édition Scholarship destinée aux joueurs Xbox Series et la version standard sur PS4, évidemment compatible sur PS5, et les appareils iOS et Android compatibles.

Pour rappel, Bully : Scholarship Edition suit Jimmy Hopkins, petite teigne, mais moins insupportable que l’ensemble des factions stéréotypées de son nouvel internat. Une simulation de délinquance juvénile en monde ouvert très populaire auprès des joueurs et qui se divise en plusieurs chapitres rythmés par la vie scolaire. Le jeu a particulièrement marqué les esprits pour son humour corrosif qui aurait bien du mal à passer auprès de certains aujourd’hui. Une suite était en développement pendant les années 2000 au sein du studio Rockstar en Nouvelle-Angleterre, mais elle ne verra jamais le jour. En novembre dernier, les datamineurs auraient trouvé une référence à un certain Bully 2 dans les entrailles des fichiers de GTA 5. Le jeu aurait été une nouvelle fois considéré, jamais publié, mais certaines de ses idées se seraient retrouvées dans Red Dead Redemption 2.

La nouvelle génération et les plus nostalgiques pourront en tout cas redécouvrir ce classique à la fin du mois grâce à leur abonnement GTA+ Pour rappel, il propose en plus des jeux gratuits tout un tas d’avantages exclusifs à utiliser dans Grand Theft Auto Online. Ce mois-ci, les membres du service recevront par exemple 1 million de GTA$ supplémentaires, en plus des 500 000 GTA$ offerts tous les mois. Ils ont également accès au garage de The Vinewood Club, solution de stockage ultime pour les joueurs réguliers, qui permet d'entreposer jusqu'à 100 véhicules et qui comprend désormais son propre atelier.

Source : Rockstar