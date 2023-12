Et si la meilleure version de GTA The Trilogy Definitive Edition était en fait celle gratuite sur mobile ? Clairement, cette version surprend agréablement tout le monde.

La trilogie classique de Grand Theft Auto, récemment portée sur mobile, a surpris agréablement les fans avec des fonctionnalités absentes des versions console et PC sorties il y a deux ans. Mais la surprise ne s'arrête évidemment pas là. Et si c'était en fait la meilleure façon de jouer aux jeux GTA originaux sans se prendre la tête ? Voilà ce que l'on peut en conclure.

GTA au sommet de sa forme

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition regroupe les trois jeux emblématiques de la série sur PS2 - GTA 3, GTA: Vice City et GTA: San Andreas - pour les supports modernes. Des correctifs ont tenté d'améliorer le lancement difficile, mais les bugs persistants, les problèmes techniques et les changements artistiques discutables ont rendu la collection peu recommandable.

Il est donc étonnant de constater que les versions mobiles récemment lancées, accessibles à l'achat ou via un abonnement Netflix sur iOS et Android, ont effectivement résolu de nombreuses plaintes. On pourrait même argumenter qu'elles représentent la meilleure manière de profiter de l'édition Définitive.

Rockstar Games n'a pas fourni une liste exhaustive des changements, mais mentionne que le port comprend "des améliorations supplémentaires, y compris un nouveau mode d'éclairage classique qui restaure l'apparence et la sensation du ciel dans les jeux originaux." Ce mode d'éclairage est particulièrement notable dans San Andreas, où la teinte orange caractéristique de l'original a été fidèlement restaurée. Pour les différences (assez évidentes), voir la vidéo de comparaison ci-dessous :

Comme le note Kotaku, les forums GTA sont remplis de fans ayant remarqué d'autres changements mineurs, tels que des effets de destruction améliorés, et des corrections de panneaux publicitaires buggés, de modèles de personnages, de décors, et plus encore.

Cependant, Rockstar n'a pas transféré ces améliorations aux éditions toujours défaillantes sur PC et consoles, initialement sorties en 2021. Pour son crédit, la société a mis à jour le récent port de Red Dead Redemption sur PS5 pour activer le 60fps - bien que la version Switch ait été laissée pour compte. Rockstar se concentre probablement maintenant entièrement sur Grand Theft Auto 6, qui a dévoilé une bande-annonce record plus tôt ce mois-ci avant de replonger dans un silence radio.

Gratuit

Dès maintenant, GTA 3, Vice City et San Andreas sont disponibles sur Netflix Jeux gratuitement pour les abonnés. En effet, l'accès à cette gamme de jeux est inclus dans l'abonnement Netflix standard, sans coût additionnel. Ces derniers sont accessibles directement via l'application Netflix, ainsi que sur l'App Store d'Apple et le Google Play Store. Pour profiter des jeux Netflix, un abonnement Netflix actif est requis. De plus, pour une expérience de jeu optimale, il est nécessaire de disposer d'un iPhone fonctionnant sous iOS 16.0 (ou une version plus récente) équipé d'une puce A12, ou d'un smartphone sous Android.