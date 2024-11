Et si GTA 6 sortait sur Nintendo Switch 2 ? Après le dernier appel de Take-Two aux investisseurs, on se dit que, finalement, plus rien n'est impossible.

Bien que la Nintendo Switch ait chronologiquement lancé la dernière génération de console, ses capacités en deçà des concurrentes lui octroie un catalogue adapté. Pour autant, elle n'a pas été complètement boudée par les titres qui nécessitent des performances poussées. Des versions natives de The Witcher 3 et Red Dead Redemption premier du nom sont sortis dessus. D'autres jeux, comme A Plague Tale et Control y sont accessibles en version Cloud. Alors, avec une console supposément plus puissante comme la “Nintendo Switch 2”, qui nous dit que production aussi attendue que GTA 6 n'y ait pas sa place ?

GTA 6 fera-t-il la fine bouche face à Nintendo

La semaine dernière, Take-Two, la maison-mère de studios réputés comme 2K ou Rockstar, a tenu un nouvel appel avec ses investisseurs. Comme à chaque fois, c'est l'occasion de faire le point sur les chiffres, mais aussi d'envisager les futurs possibles pour les productions à venir. Parmi les questions posées à Strauss Zelnick, le PDG du studio d'édition, un constructeur a été évoqué : Nintendo.

Le fait est que les jeux Rockstar se déclinent peu souvent sur les consoles du Japonais. Mais, il ne le boude pas complètement. On y retrouve effectivement un portage de Red Dead Redemption, de L.A. Noire ainsi qu'une version de la GTA: The Trilogy sur la Switch. À l'approche de la “Nintendo Switch 2” et d'un nouveau jeu Rockstar, le fameux GTA 6, il a été demandé si la nouvelle console de Big serait « une plateforme plus viable que la Switch 1 pour le portfolio de jeux » de l'éditeur.

Nous n'avons pas tendance à commenter de manière significative les décisions des fabricants de hardware, si ce n'est pour dire que les plateformes fructueuses profitent à l'entreprise, et que nous soutenons les plateformes fructueuses. Nous sommes heureux de le faire. Strauss Zelnick

La “Switch 2” sera évidemment plus puissante que sa grande sœur. Plusieurs leaks donnent déjà une première idée de ses performances. Qui plus est, ce même appel aux investisseurs a permis de rassurer quant à la sortie de GTA 6 sur la Xbox Series S, l'actuelle console d'entrée de gamme de Microsoft. Ne nous emballons pas encore en l'absence de concret. D'autant plus qu'on sait déjà que le jeu sera très gourmand en ressources. Néanmoins, on peut toujours rêver de retrouver la production super-production de Rockstar sur la nouvelle machine de Nintendo.