Un jeu vidéo qui a le droit à une adaptation en long métrage, c'est quelque chose qui est désormais très commun dans la culture populaire. Les plus anciens se souviendront avec douleur, voire moquerie, d'un certain Super Mario Bros. sorti en 1993. Avec notamment l'acteur Bob Hoskins dans le rôle de Mario, et John Leguizamo dans celui du très moustachu Luigi. Depuis, c'est une véritable cascade d'adaptations avec les résultats que l'on connaît. Du médiocre Alone in the Dark de 2005 à l'excellent Pokemon Détective Pikachu, il y a un vaste monde. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Take-Two Interactive rechigne à adapter GTA et Red Dead Redemption.

Red Dead et GTA en film ?

Take-Two a dans son giron des licences fortes comme Red Dead Redemption, Grand Theft Auto, XCOM, Mafia, Midnight Club et Max Payne. Chacune d'elles pourrait donner lieu à une adaptation aussi bien en série qu'en long-métrage. Pourtant, le PDG de l'entreprise Strauss Zelnick marche sur des œufs à ce sujet. Il faut dire que le milieu du cinéma, il doit le connaître sur le bout des doigts. En effet, en octobre 1989, Zelnick a été président et chef de l’exploitation au sein de la prestigieuse 20th Century Fox. C'est donc assez naturellement qu'il déclare lors de l'appel trimestriel aux investisseurs la chose suivante :

C'est une entreprise vraiment difficile, et nous n'allons pas parier l'avenir de cette entreprise, ou la valeur de notre propriété intellectuelle, sur le travail de quelqu'un d'autre dans un autre domaine de divertissement.

Entendez par là, confier Red Dead ou GTA à un réalisateur, c'est trop risqué. Et ça peut se comprendre quand on connaît le succès relatif de gros AAA en film comme le Tomb Raider de 2018. C'est une décision complexe, et pour cette raison, le géant du jeu vidéo est particulièrement sélectif :

On adopte une approche très sélective des licences, ça se fera uniquement là où il y a un impératif créatif et une opportunité économique.

Deux projets en route

En sachant cela et malgré le contexte, Take-Two a dans sa hotte plusieurs projets d'adaptations d'œuvres vidéoludiques au cinéma. Pour ceux que l'on connaît, on note Borderlands et BioShock. Nous n'avons d'ailleurs aucune bande-annonce ni date de sortie à nous mettre sous la dent pour ces derniers. Borderlands a pourtant terminé sa photographie en juin 2021, c'est une certitude, mais rien n'a vraiment filtré depuis. C'est d'autant plus étrange que le casting 5 étoiles avec Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis et Jack Black devrait être un bel encouragement pour l'éditeur. Comme quoi... On peut être un géant et être assez frileux.