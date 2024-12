Officiellement, GTA 6 devrait bel et bien sortir dans le courant de l'automne 2025, a priori seulement sur PS5 et Xbox Series. C'est en tout cas ce qu'a indiqué à plusieurs reprises Take-Two, son éditeur. Mais de récents rapports discordants laissent à penser qu'un report serait hélas envisageable. L'interview fraîchement partagée d'un acteur très actif sur la franchise Grand Theft Auto vient rajouter de l'huile sur ce feu sensible.

Un cap fin 2025 maintenu ou compromis pour GTA 6 ?

Pour rappel, le très bien informé Jason Schreier s'était récemment dit « choqué » si GTA 6 parvenait à tenir sa fenêtre de sortie fixée pour l'instant à l'automne 2025 et tablait plutôt sur un report en 2026. Selon lui, Rockstar Games a avec ses derniers jeux « toujours eu du mal à respecter les délais ». La faute à des titres extrêmement ambitieux au développement très complexe, comme Red Dead Redemption 2. Au micro de Check It TV, l'acteur Johnny Ray Gill, vétéran de ce dernier et de GTA 5, est revenu sur l'ensemble de sa carrière, et a indiqué être impliqué dans « une autre situation dans ce monde ». Compte tenu de ses liens avec Rockstar Games, on peut aisément tabler sur un rôle plus ou moins important dans GTA 6.

Ce qu'il faut surtout retenir de sa déclaration, c'est que cette fameuse situation « pourrait sortir en 2025 ou 2026 ». Voici l'extrait de son interview traduit : « GTA était fou. J'en étais au début de ma carrière, et ils ont m'ont posé ce petit casque sur la tête pour me filmer, faire plusieurs voix pour différents personnages, etc. Restez à l'affût. Je ne peux rien dire, mais il y a une autre situation en train de se dérouler dans ce monde, qui pourrait sortir en 2025 ou 2026, et dont je suis très heureux. Enfin je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Restez à l'écoute ».

Check It TV a voulu le presser davantage sur ses derniers propos, et l'acteur n'a pas souhaiter en dire plus que : « On verra, on verra... ». Soit Johnny Ray Gill est au fait de la véritable fenêtre de sortie de GTA 6, soit il s'agit d'une simple conjecture de sa part, étant autant dans le flou que le reste du monde. À défaut d'une nouvelle annonce officielle plus d'un an après le premier trailer du jeu, Rockstar et Take-Two aimant jouer avec nos nerfs, il faudra partir du principe que le titre extrêmement attendu de Rockstar Games sortira bien dans les environs de l'automne 2025. Il ne faut cependant pas totalement exclure la potentielle déception d'un report en 2026. Peu importe sa date de sortie, GTA 6 risque en tout cas de provoquer un véritable séisme dans l'industrie. En bien ou en mal ? L'avenir nous le dira.

Source : Check It TV sur YouTube