La bande-annonce tant attendue de Grand Theft Auto 6 alias GTA 6 a enfin été dévoilée. Le tout à l'avance sur la chaine de Rockstar. Avec elle, son lot de révélations et de spécifications sur le jeu. Cependant, une incertitude demeure...

GTA 6 sur PS5, Xbox Series et... ?

La grande question qui se pose est la disponibilité de GTA 6 sur PC lors de son lancement. Dans le communiqué de presse officiel accompagnant la bande-annonce, il est mentionné que le jeu sera disponible pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Aucune référence n’a été faite quant à une éventuelle sortie sur PC, laissant les joueurs dans le flou. Cela est d'autant plus surprenant étant donné que les jeux GTA ont tendance à avoir une durée de vie plus longue sur PC, notamment grâce à l'ajout de mods tous plus fous les uns que les autres.

Face à cette absence d'informations concernant la version PC, de nombreux médias ont commencé a contacter Rockstar Games pour obtenir des éclaircissements. Il ne reste plus qu'à attendre pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Cette situation soulève des questions sur la stratégie de Rockstar Games.

Le PC, clairement l'un des supports les plus utilisés au monde, notamment grâce à des marchés tels que la Chine ou la Corée, rend curieux le choix du développeur américain de suivre la même stratégie que pour GTA 5, c'est-à-dire une sortie retardée d'un an. Cette décision est d'autant plus étonnante quand on considère la montée en puissance et la présence croissante du PC chez les utilisateurs.

Vice City, le retour

Cette nouvelle version de GTA marque un retour à Vice City, situé dans l'état fictif de Leonida. Un aspect particulièrement notable de GTA 6 est l'introduction de Lucia, la première protagoniste féminine de la franchise. Son parcours, marqué par un passage en prison, semble la replonger dans un univers de criminalité.

Ce qui frappe tout le monde, c'est la beauté du moteur graphique qui semble avoir bénéficié d'un sérieux coup de fouet, afin de s'inscrire un peu plus dans son époque.

Certains regretteront sans doute l'abandon des années 70 pour une époque contemporaine. Mais, au moins, on peut dire que le trailer promet beaucoup de folies. Curieusement, il promet également du twerk. Le tout pour 2025. Il va donc falloir être extrêmement patient car ce n'est pas pour tout de suite. Encore moins semble t-il, si vous jouez sur PC.