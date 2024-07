GTA 5 est le plus gros succès de Rockstar Games. Mais, il aurait pu être plus rempli si les joueurs et joueuses n'avaient pas plébiscité à ce point un autre titre...

Avec près de 200 millions de copies vendues, GTA 5 est le second jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Un succès phénoménal que Rockstar pourrait bien réitérer avec GTA 6 l'année à partir de l'année prochaine. Mais, la barre est tout de même haute. Le 5e opus a apporté un vent de fraîcheur sur la licence a succès, notamment en permettant d'incarner trois différents personnages dans une même aventure. Ajoutez en plus le mode Online qui s'est ajouté à cette histoire solo — devenu depuis un standalone — et vous démultipliez les heures de jeu.

Pour autant, ce Grand Theft Auto V aurait pu être différent. Ou, plutôt, il aurait pu être encore plus riche. Plusieurs échos ont laissé entendre ces derniers temps que Rockstar a finalement délaissé du contenu. Après un acteur-phare, c'est un ancien développeur qui prend la parole pour confirmer ce à côté de quoi nous sommes passés.

Pourquoi ce DLC de GTA 5 a-t-il été abandonné ?

Il y a quelques mois, le comédien Steven Ogg faisait une déclaration étonnante. Celui qui incarne Trevor dans GTA V révélait qu'un DLC centré sur son personnage était prévu. Aujourd'hui, c'est un ancien développeur de Rockstar Games qui confirme une nouvelle fois ces propos. Dans une interview donnée à SanInPlay, Joe Rubino donne de nouveaux détails sur ce projet tué dans l'œuf.

Personnage de tous les excès, Trevor Phillips a clairement marqué GTA 5. On ne s'étonnera pas, dès lors, que Rockstar ait pensé un DLC centré sur lui. Rubino explique qu'à l'époque, les équipes de développement avaient été divisées en deux : l'une planchait sur ce projet, l'autre sur GTA Online.

Or, ce dernier a connu un succès considérable et immédiat. De ce fait, le DLC solo ne paraissait « pas assez compétitif » pour éveiller l'intérêt du public. Red Dead Redemption 2 étant également en cours de production à ce moment, il a donc été purement et simplement stoppé, sans même être fini.

Toutefois, on ne peut que se dire qu'une extension aurait permis d'approfondir davantage l'arc narratif de l'imprévisible Trevor. D'après les explications de Rubino, ce DLC aurait traité un épisode inédit de la vie du protagoniste. Nous aurions, en plus, parcouru des lieux exclusifs. Comme l'avait expliqué Steven Ogg précédemment, nous aurions découvert un Trevor à la James Bond, infiltré dans une mission pour les fédéraux.

© Rockstar Games.

En somme, cette annulation met en lumière les défis que doivent affronter les équipes de développement. Les enjeux financiers gouvernent plus que jamais la direction prise par les studios. Ici, la sortie en amont de GTA Online aura coupé l'herbe sous le pied du DLC. Il a alors paru préférable à Rockstar de concentrer les équipes de ce projets sur RDR2.

Finalement, ce sont les joueurs eux-mêmes qui se seront privé, sans le savoir de cette aventure exclusive pour Trevor. Si vous avez joué à GTAO à sa sortie, auriez-vous préféré patienter avant de mettre la main de dessus pour pouvoir jouer au DLC ?