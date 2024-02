Greedfall 2" donne quelques nouvelles aux fans de RPG avec à la clé une très bonne surprise lors de la présentation Nacon. Parfait pour les plus impatients d'entre vous.

En mai 2022, nous avons eu la surprise d'apprendre l'annonce de Greedfall 2. Le studio Spiders, finalement assez rassuré par le succès du premier épisode (plus de 2 millions de ventes tout de même), n'allait pas dire son dernier mot. Hélas, depuis lors, les nouveautés à son sujet sont assez discrètes. Du moins, jusqu'à aujourd'hui, puisque la conférence Nacon Connect est l'occasion de reparler du RPG, avec à la clé une nouvelle bande-annonce et une belle surprise.

Greedfall 2 régale avec une bande annonce... et une bonne nouvelle !

Pour la Nacon Connect, nous avons donc eu le droit à une jolie bande-annonce de Greedfall 2, après plusieurs mois de silence radio. Et la grosse information à retenir, c'est que le jeu sera jouable en accès anticipé sur Steam pendant l'été 2024. Sans plus de précisions, mais c'est déjà une surprise de taille. Parfait pour découvrir le RPG en avance et, par la même occasion, aider les développeurs dans le développement en reportant les bugs.

Greedfall, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est un jeu de rôle qui plonge les joueurs dans un univers inspiré de l'Europe du 17ème siècle, mais infusé d'éléments de magie et de fantastique. Situé sur l'île mystérieuse de Teer Fradee, le titre mélange exploration, diplomatie, combat et mystère en offrant aux joueurs la liberté de façonner leur propre aventure. À l'époque, sur Gameblog, nous avions pu vous en proposer un TEST avec la jolie note de 7/10.

Dans GreedFall, les joueurs incarnent De Sardet, un noble récemment arrivé sur l'île, qui se trouve être un nouveau monde pour les colons venant de différentes nations en proie à des maladies et des conflits politiques. L'île promet des remèdes inconnus et des ressources abondantes, attirant l'attention de multiples factions avec leurs propres agendas et croyances...

Pour la suite, GreedFall 2 fait le choix de vous proposer l'exact opposé : incarner un natif de l'île découvrant avec joie (ou pas, vu le chaos ambiant) le continent. Un renversement total qui constitue une belle promesse. Ce sera sûrement une bonne opportunité de découvrir des paysages totalement différents, avec peut-être des grandes villes s'inspirant du Londres et du Paris du XVIIe et XVIIIe siècle, avec leur lot de mouches et de perruques poudrées.

Beaucoup d'exploration dans ce nouvel épisode, plus torturé que jamais. Le studio a changer beaucoup d'élément du système de combat, aux relation entre les personnages jusqu'à la découverte des environnements. On nous annonce le retour de faction bien connues du premier épisode, mais également une tonne de nouveautés. Vous pourrez découvrir tout ça dès cet été en Early Access sur PC, via Steam.