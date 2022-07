Nacon souhaite s'adresser à tout le monde et dévoile donc un catalogue qui s'adresse à tous avec des prix très abordables tout comme du très haut de gamme. Voyez plutôt.

RIG 300 PRO, l'entrée de gamme très abordable

Pour commencer rien de mieux qu'un peu d'entrée de gamme avec des casques pour consoles et PC :

300 PRO HS pour PlayStation au prix de 29,99 euros

300 PRO HX pour Xbox, disponible au prix de 29,99 euros

300 PRO HN pour Nintendo Switch au prix de 29,99 euros

Les écouteurs sont surdimensionnés pour s'adapter à n'importe quelle oreille et vous couper du bruit et le tout intègre (peu importe le modèle) des haut-parleurs de 40 mm pour des basses riches et des aigus clairs selon les propres mots du constructeur. La perche du micro peut être relevée pour faciliter le transport ou le rangement. L’arceau est lui flexible pour apporter du confort. 30 euros pour la qualité Nacon, c'est une bonne chose.

RIG 500 PRO GEN 2, le milieu de gamme de Nacon

On commence à monter en gamme avec les Rig 500 Gen 2

500 PRO HC GEN 2 pour Consoles au prix de 79,99 euros

500 PRO HA GEN 2 pour PC au prix de 79,99 euros

Génération 2 oblige, il comporte un tout nouvel arceau en métal léger, flexible et résistant. Les coussinets bi-matière sont là pour bloquer le bruit extérieur au maximum, tout en essayant d'optimiser le confort. Les haut-parleurs à faible distorsion de 50 mm sont optimisés pour les jeux avec son 3D. Forcément on pense tout de suite à Gran Turismo 7 pour profiter à fond des bruits de moteurs. Bref, un casque milieu de gamme qui reste encore accessible pour la plupart des utilisateurs.

RIG 800 PRO, le haut de gamme du constructeur

On rentre dans du sérieux avec des prix qui commencent sérieusement à piquer mais avec une qualité qui est forcément au rendez-vous pour ce tarif (on l'espère) :

800 PRO HS pour PlayStation au prix de 199,99 euros

800 PRO HX pour Xbox au prix de 199,99 euros

800 PRO HD pour PC au prix de 199,99 euros

Le RIG 800 PRO propose une nouvelle station d’accueil multifonction, permettant la connexion sans-fil, la recharge et le rangement du casque. On sent déjà qu'on est sur une gamme totalement différente. L’adaptateur USB sans-fil amovible peut également être branché directement sur votre console, PC ou ordinateur portable, ce qui permet alors de placer la station d’accueil, là où vous souhaitez et de charger le casque. On est aussi sur du premium du coté des matériaux avec un arceau léger, muni d’un serre-tête ajustable sur suspension et équipé de coussinets bi-matière. On notera cette fois pour l'audio, des haut-parleurs de 40 mm avec accentuation des graves. Un casque pour mélomane ?

Vous pouvez en savoir plus pour vous procurer tout ça via le site officiel.