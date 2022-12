Elden Ring et God of War Ragnarok ont beau avoir la meilleure place dans le cœur des joueurs, Gran Turismo 7 fait mieux que ces deux hits dans un domaine.

Ce n'est peut-être pas le GOTY 2022, mais Gran Turismo 7 bat les deux jeux sur un territoire.

Gran Turismo 7 est le roi des ventes au Japon

Famitsu a fait un point sur les ventes de jeux vidéo au Japon et le classement est surprenant. Dans le top 10 des jeux PS5 les plus vendus, en physique, Gran Turismo 7 a écoulé plus d'exemplaires qu'Elden Ring et God of War Ragnarok réunis.

Une belle performance étant donné que la simulation automobile n'est pas le genre le plus populaire. Il serait intéressant de connaître aussi les chiffres en dématérialisé, et de savoir si des promotions ont pu avoir un effet bénéfique ou non.

Dans le top 10 figure également d'autres exclusivités PlayStation telles qu'Horizon Forbidden West, Demon's Souls et Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Gran Turismo 7 : 198 369 Elden Ring : 127 664 Horizon Forbidden West : 116 777 Resident Evil Village : 74 644 Marvel’s Spider-Man Miles Morales : 66 238 Tales of Arise : 65 292 Demon’s Souls : 58 661 God of War Ragnarok : 45 159 Lost Judgment : 42 743 Dragon Quest X Offline : 34 616

Gran Turismo 7 finit l'année en beauté avec un patch 1.27 bien garni. Une mise à jour encore gratuite qui apporte de nouvelles voitures, des événements, d'autres menus et des correctifs divers. Le patchnotes complet est consultable ici même.