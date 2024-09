Gran Turismo 7 est adulé par ses fans et pour cause, le jeu propose pléthore de véhicules fidèlement modélisés, des circuits criants de vérité et un gameplay aux petits oignons. C’est sans compter le soutien inébranlable de son studio, Polyphony Digital, qui redouble d'efforts à chaque mise à jour, toutes gratuites jusqu’ici. En somme, c’est l’un des meilleurs jeux de la PS5 actuellement et il profitera bientôt des bienfaits de la PS5 Pro.

Gran Turismo 7 va devenir encore plus beau que jamais

Oui, Gran Turismo 7 est une belle vitrine technique. Le jeu est superbe, les voitures sont modélisées avec un souci du détail assez incroyable, le mode photo fait tourner des têtes… on le sait, à chaque épisode c’est pareil. Mais prochainement, avec la nouvelle PS5 Pro, le jeu va franchir un cap et proposera des nouveautés que beaucoup espéraient retrouver. Seulement voilà, il faudra se fendre de 800 €, le prix de la machine, pour en profiter. C’est valable pour tous les jeux optimisés PS5 Pro d’ailleurs, cela va de soi.

Pour les futurs acquéreurs de la machine, sachez que Gran Turismo 7 proposera du ray tracing pendant les courses désormais, ce qui devrait très clairement changer la donne visuellement. Cerise sur le gâteau, le jeu maintiendra tout de même ses 60 fps constants.

Cette info, c’est Mark Cerny qui l’a évoquée lors de la présentation de la machine, mais il semblerait que ce soit un peu passé sous les radars. Pourtant, les joueurs sont aux anges. Énormément de pilotes en herbe le réclamaient et visiblement, ce sera bien présent avec le patch d’optimisation PS5 Pro. À n’en pas douter, le jeu viendra nous faire une présentation de long en large et en travers de ses nouveautés le moment venu. Sinon, rendez-vous le 7 novembre prochain pour la sortie de la nouvelle console de Sony.