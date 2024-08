En 2001, Gothic avait marqué les esprits par la proposition d'un RPG à la troisième personne aujourd'hui culte, qui a d'une certaine manière influencé d'autres licences fortes du genre comme The Elder Scrolls. 23 ans plus tard, son Remake sous Unreal Engine 5 refait parler de lui avec une nouvelle présentation prometteuse. Suffisamment pour s'inscrire à nouveau dans la légende ?

Bienvenue dans la Colonie de Gothic Remake

Cela fait cinq ans que l'on entend parler d'un Remake de Gothic premier du nom. Nous savions alors déjà que THQ Nordic était à l'édition, avec le studio barcelonien Alkimia Interactive au développement. La tâche de revisiter ce RPG iconique s'annonçait difficile, mais voici une nouvelle présentation de son gameplay qui se montre plutôt rassurante en ce sens.

Comme dans le premier jeu, nous incarnons un personnage de notre création dans la Colonie. Il s'agit d'une vallée désormais habitée par des criminels chargés de rassembler du minerai pour nourrir l'effort de guerre du roi. Celle-ci compte désormais trois factions, aux objectifs radicalement différents, alors que gobelins et autres créatures et monstres prospèrent là où la civilisation est vacante.

Comme dans un Elder Scrolls, Gothic Remake nous propose donc un RPG bac-à-sable avec une énorme liberté. Ce tant au niveau du développement de notre personnage (de nombreuses armes au corps-à-corps et à distance aux comportements uniques, ou l'utilisation de la magie avec pléthore de sorts à apprendre) que dans notre manière d'appréhender son vaste monde ouvert. Outre des graphismes revisités de manière convaincante grâce à l'Unreal Engine 5, nous aurons également droit à un gameplay plus moderne et une construction de notre avatar plus aboutie.

Gothic Remake se montre donc sur le papier particulièrement prometteur, en attendant notamment un certain The Elder Scrolls 6. Reste encore à en connaître la date de sortie sur PC, PS5 et Xbox Series, qui n'a malheureusement pas été détaillée dans la présentation ci-dessous.

Source : THQ Nordic sur YouTube