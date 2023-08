Avec des ventes décevantes face à la série Batman : Arkham et des critiques négatives du public et des professionnels sur plusieurs aspects, Gotham Knights n'a pas réussi à séduire. Et quand un tel projet échoue, c'est souvent désastreux pour une grande partie de l'équipe d'un studio. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, des rumeurs suggèrent une atmosphère tendue au sein de WB Games Montréal.

L'échec de Gotham Knights a des répercutions

Des sources, dont les forums Reddit et ResetEra, rapportent que WB Games Montréal traverse une période difficile. Bien que les détails précis restent flous, plusieurs développeurs clés ayant participé à Gotham Knights ont quitté l'équipe. C'est le cas de Geoff Ellenor (Game Director), Patrick Redding (Creative Director) et Fleur Marty (Executive Producer). La chaîne YouTube Podcast Now mentionne que plusieurs d'entre eux ont rejoint Ubisoft et Eidos. Pendant ce temps, une grande partie de l'équipe restante travaille sur Mortal Kombat 1 et le mystérieux jeu Wonder Woman. Certains joueurs sont préoccupés, estimant que l'échec actuel, après une décennie d'attente, n'augure rien de bon pour les futurs titres DC.

L'univers DC en jeu vidéo

Que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo, DC semble avoir du mal à rivaliser avec Marvel, à l'exception notable de la saga Arkham Knights et de certains films Batman. Pourtant, avec le lancement du DCU et le film Blue Beetle, DC Studios espère étendre aussi son univers vidéoludique. En effet, James Gunn, actuellement coprésident de DC Studios, a exprimé son souhait d'aller dans cette direction. Cependant, suite à l'échec de Gotham Knights, la route s'annonce ardue. Le succès incontestable de la saga Batman : Arkham semble désormais bien loin. Car un autre aspect crucial à considérer est la confiance du public. Une fois que la confiance est perdue, il est extrêmement difficile de la regagner. Le prochain jeu portera non seulement le poids de ses propres attentes, mais aussi celui de corriger les erreurs du passé. Et alors que l'univers DC lutte déjà pour rivaliser avec la popularité massive de Marvel, cet échec ajoute une pression supplémentaire sur les épaules du prochain jeu (Wonder Woman ?).

L'industrie du jeu vidéo est une machine complexe où le succès d'un jeu ne dépend pas seulement de son gameplay, de ses graphismes ou de son histoire, mais aussi de la synchronisation de sa sortie, de sa commercialisation et des attentes changeantes des joueurs. Un jeu, même avec un potentiel considérable, peut échouer pour une multitude de raisons. Cette complexité est amplifiée lorsque nous parlons d'une franchise comme DC. Dans tous les cas, on souhaite evidemment le meilleur pour WB Games Montréal.