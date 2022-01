Alors que l'acteur Daniel Craig passera bientôt le relais à une nouvelle génération d'agents secrets de sa gracieuse Majesté, c'est une fois encore l'adaptation vidéoludique du premier James Bond de Pierce Brosnan qui fait l'actualité. Près de 25 ans après sa sortie sur Nintendo 64, Goldeneye 007 refait parler de lui, alors que de nouveaux succès mis en ligne permettent d'espérer un retour du FPS culte de Rare.

Le Baron Lundi

Le site TrueAchievements, spécialisé dans les succès qui permettent de gonfler son ego et son Gamerscore, vient en effet de mettre en ligne une nouvelle salve de 1000 G concernant un certain GoldenEye 007, jusqu'ici inédit sur les consoles de Microsoft. La liste des 55 succès à débloquer mentionne chacun des 20 niveaux du jeu de Rare, la complétion du jeu dans les trois niveaux de difficulté de base (Agent, Agent secret et Agent 00), ainsi que les défis chronométrés qui octroyaient bon nombre de bonus plus ou moins sérieux, à l'instar du mode paintball que bien des joueurs auront débloqué sans le faire exprès.

L'affaire se corse lorsque l'on découvre que les deux seuls joueurs a avoir eu le luxe de débloquer quelques-uns de ces succès sont BIGSheep et Waylander73, les Gamertag d'un ingénieur et d'un producteur de Rare, potentiellement dans le secret des dieux...

Goldeneye no time for sweetness

Ce nombre restreint d'utilisateurs pourrait donc laisser penser qu'un portage (et plus si affinités) de GoldenEye 007 pourrait voir le jour sur les consoles de Microsoft, alors qu'un remaster ô combien efficace aurait pu voir le jour en 2008. Selon l'ex-Rare Ross Bury, Nintendo aurait à l'époque empêché le projet de parvenir à son terme, et tant pis pour la nouvelle génération d'agents secrets.

L'examen des différents succès mis en ligne permet tout de même de constater que les britanniques ne sont pas encore au bout du chemin, puisque plusieurs d'entre eux inhérents au mode multijoueur n'ont pas encore été décrochés par les deux heureux élus. Voilà qui vous laissera l'occasion de gloser sur la présence d'un éventuel mode en ligne dans les commentaires ci-dessous. Pour les autres, rappelons que le remaster prévu un temps sur Xbox 360 est toujours jouable, et qu'il fonctionne merveilleusement bien.