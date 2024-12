Les plateformes comme l'Epic Games Store, Steam ou en l'occurrence GOG se mettent aux couleurs de Noël pour gâter leurs utilisateurs. Dans le cas du launcher de CD Projekt RED garanti sans DRM, cela prend notamment la forme d'un calendrier de l'Avent. Au programme : des réductions, des goodies numériques, ainsi évidemment que des jeux gratuits. Actuellement et jusqu'au 22 décembre à 15 heures chez nous, il y a d'ailleurs de la volaille gratuite au menu !

La volaille de Noël avant l'heure et gratuite sur GOG

En lieu et place de Silence comme jeu gratuit initialement annoncé, l'offre de GOG avant les fêtes de Noël se porte finalement sur un autre titre, de manière assez cocasse de circonstance. Il est en effet question en l'occurrence de Chicken Assassin: Reloaded, sorti en 2016, développé par OneShark et édité par Akupara Games. Il s'agit grossièrement d'un jeu d'action en 2D, qui adresse un joli clin d'œil à de grands noms du jeu vidéo ou des films d'action comme, pêle-mêle, Duke Nukem, Metal Slug, ou encore Rambo, et arbore un petit côté déjanté à la Earthworm Jim.

Comme son nom l'indique, nous indiquons Mean Mcallister, un poulet bien baraqué et armé jusqu'aux dents, qui va remuer ciel et terres, défourailler tout ce qui bouge et casser des bouches pour sauver Candy, sa petite amie. Ce jeu offert actuellement sur GOG propose en ce sens 11 missions éclectiques, plus de 450 objets uniques et cosmétiques pour armer et habiller notre poulet furieux, d'énormes boss, le tout dans une direction artistique qui n'a presque pas pris une ride, même huit ans après sa sortie. Vous avez donc jusqu'à demain, le 22 décembre, à 15 heures, pour récupérer votre volaille gratuite bourrée à la testostérone.

N'oubliez pas aussi le calendrier de l'Avent de la plateforme

Jusqu'à Noël, GOG va se fendre d'autres offres en plus de jeux gratuits régulièrement proposés, qui peuvent pour rappel être gardés à vie à travers son calendrier de l'Avent, qui comprend donc aussi des bons de réduction ou encore des goodies numériques. Profitons-en d'ailleurs pour rappeler comment récupérer tout cela sur la plateforme :

Connectez-vous à votre compte GOG (ou créez-en un si ce n’est pas encore fait).

Allez sur la page d’accueil du site, où le calendrier de l’Avent est bien mis en avant.

Cliquez sur la surprise du jour gratuite pour l’ajouter à votre compte.

Source : GOG