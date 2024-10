God of War est une saga très appréciée et les fans attendent toujours impatiemment des nouvelles. Et justement, il se pourrait que quelque chose d'important se prépare actuellement.

Le PlayStation Plus sur PS5 a récemment subi quelques ajustements pour faciliter la navigation. Parmi ces nouveautés, on trouve des icônes spécifiques pour chaque section de jeux classiques, classés par console. Mais un détail a tout de suite attiré l’attention : Kratos, dans sa version God of War de l’ère grecque, apparaît sur l’icône de la section PS2. Pourtant, aucun jeu God of War n'est encore présent dans cette catégorie. Alors, que peut-on en déduire ?

God of War bientôt disponible sur PlayStation Plus Premium ?

Cette apparition inattendue a rapidement lancé les rumeurs. Beaucoup pensent que cela pourrait annoncer l'arrivée prochaine des jeux God of War (2005) et GoW 2 sur PlayStation Plus Premium. Ce ne serait pas une première pour Sony. L'icône de Regina, de Dino Crisis, était aussi apparue sur le service avant que le jeu ne soit ajouté… même si cela a pris deux ans.

Alors, est-ce un simple teaser ou une annonce déguisée ? Les fans espèrent voir ces titres cultes de la PS2 bientôt débarquer dans la bibliothèque Premium, en version émulée ou remasterisée. La grande question est de savoir ce que Sony prévoit exactement. Certains rêvent d'un remaster des jeux de la saga grecque, avec des graphismes modernisés, à l’image des nombreuses refontes de The Last of Us. D'autres imaginent une simple émulation des versions PS2, comme Sony l’a déjà fait pour d'autres classiques du catalogue.

Cependant, refaire les jeux God of War avec des graphismes modernes serait un énorme projet. Ces titres, sortis à l’origine sur PS2, nécessiteraient une refonte complète des visuels, du gameplay et même des cinématiques. Ce type de travail prendrait plusieurs années et coûterait très cher. C'est pour cela que beaucoup misent plutôt sur une émulation de qualité.

L'espoir renait

Ce n’est pas la première fois que la communauté se demande pourquoi les jeux God of War ne sont pas encore disponibles en natif sur PlayStation Plus Premium. Sony avait déjà proposé une collection HD de GoW pour la PS3, mais ces versions ne sont accessibles que via le streaming, et non en téléchargement direct. Cela surprend beaucoup de fans, surtout au vu de la popularité de la série.

Avec l’apparition de Kratos sur l’icône de la section PS2, les espoirs renaissent. Beaucoup espèrent que cela signifie que Sony est enfin prêt à enrichir son catalogue PS Plus avec ces chefs-d’œuvre de l’ère grecque.

