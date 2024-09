Le gros carton God of War Ragnarok, qui s'est écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, sera très prochainement de retour. Si vous n'avez pas de PS4 ou PS5, le portage PC arrive dès le 19 septembre 2024. Pour savoir si vous serez en capacité de le faire tourner avec les réglages à fond, les specs PC ont été annoncées le mois dernier. Préparez-vous d'ores et déjà à supprimer des jeux de votre SSD vu l'espace requis pour l'installation.

Des indices sur l'après God of War Ragnarok

Le lancement de God of War Ragnarok sur PC approche, et comme souvent, le portage est géré par un autre studio que celui d'origine. En l'occurrence, ici, ce sont encore les canadiens de Jetpack Interactive qui s'en occupent. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit de l'équipe derrière la mouture PC de God of War (2018), ce qui augure du très bon pour Ragnarok. Pendant que Jetpack Interactive mène ce projet à bien, SIE Santa Monica ne se repose pas sur leurs lauriers.

Depuis plusieurs mois, même années maintenant, on sait que le studio travaille sur plusieurs jeux en même temps. Et ça se confirme encore à travers un post LinkedIn d'Albertina Chu, senior manager chez SIE Santa Monica. « Co-gestionnaire de l'équipe de production (30 producteurs) qui soutient 250 développeurs, en collaborant pour à la création et au lancement de contenus sur plusieurs titres non annoncés ». En soi, c'est parfaitement normal, mais ça donne un peu plus de grain à moudre aux rumeurs. Selon toute vraisemblable, l'un des projets serait un nouveau jeu God of War potentiellement supervisé par Eric Williams, le réalisateur de Ragnarok.

Un nouvel épisode et une nouvelle licence ?

Plusieurs offres d'emploi ont déjà fait référence au retour de la licence culte, et le directeur du dernier opus se voyait bien continuer. « Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me débaucher. Il m'a dit "Tu veux être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? Et j'ai alors répondu, c'était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, c'est ce que je veux en quelque sorte" » a-t-il révélé il y a un moment de cela. Un nouveau jeu confirmé avec une surprise donc ? Peut-être bien. De son côté, Cory Barlog serait sur une nouvelle franchise de science-fiction, qui serait par conséquent l'un des titres non annoncés.

Dernièrement, il a posé devant un logo Santa Monica avec une intrigante inscription « Space 600 ». Avant cela, c'est Alanah Pearce, l'une des scénaristes de God of War Ragnarok, qui avait fait semble t-il une boulette. En discutant avec Mike Bithell (Thomas Was Alone), il a indiqué être sur une histoire de SF. « Mike Bithell : […] une franchise de science-fiction non annoncée que j'écris en ce moment; Alanah : idem, hehe ». Rendez-vous peut-être dans quelques mois pour la confirmation.

Source : Albertina Chu via LinkedIn.