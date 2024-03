Cory Balrog, le directeur du reboot de God of War et le directeur créatif de Ragnarök nous revient avec le teasing de son prochain projet chez Santa Monica Studio. On salive déjà.

Avec le reboot de God of War et sa suite Ragnarök, Cory Balrog a clairement fait étalage de ses talents pour produire d'excellents jeux. Le simple fait de savoir qu'il se lance dans un nouveau projet chez le tout aussi talentueux Santa Monica Studio ne peut que nous intriguer. D'autant que le projet semble être particulièrement bien entouré.

Le directeur de God of War de retour à la forge

God of War Ragnarök devait marquer la fin de la saga nordique pour Kratos et Atreus. Santa Monica Studio a toutefois créé la surprise avec Valhalla, un DLC type rogue-lite gratuit d'une impressionnante qualité. Cette somptueuse saga exclusive à PlayStation, on la doit en premier lieu à Cory Balrog. Celui-ci avait en effet dirigé l'épisode reboot, puis occupé le poste de directeur créatif pour sa suite. Il semblerait que l'homme soit prêt à remettre la casquette de directeur pour chapeauter le prochain projet de Santa Monica Studio.

C'est en tout cas ce que l'on peut comprendre de sa dernière publication en date sur X (anciennement Twitter. « Je vois des choses précoces se mettre en place pour ce truc sur lequel je travaille. Et BON DIEU, les gens avec lesquels j'ai la chance de travailler chez Santa Monica sont juste putain de brillants. Les jeux vidéo, c'est cool ». Son excitation est clairement palpable, et la nôtre aussi. Ce nouveau projet semble en tout cas être entre des mains on ne peut plus compétentes.

On prend les mêmes et on recommence ?

Pour l'heure, on ne peut que se fendre en conjectures s'agissant de ce nouveau projet de Cory Balrog. D'un côté, le DLC Valhalla n'est a priori pas la dernière fois que nous aurons envie de retourner sur God of War Ragnarök. Son scénariste Orion Walker avait en tout cas indiqué que celui-ci « ne marque pas la fin de l'histoire ». De l'autre, nous savons pertinemment qu'il n'y aura pas de troisième jeu centré sur la mythologie scandinave.

Ce fameux nouveau projet pourrait toutefois bien avoir trait à la franchise God of War. D'autant que le génial compositeur de sa bande-son Bear McCreary semble de nouveau collaborer avec Santa Monica. Pourrions-nous voir Kratos se frotter à la mythologie égyptienne ou, soyons fous, la mythologie chinoise ou japonaise ? Ou pourrait-on plutôt avoir droit à un spin-off centré sur Freya ? Ou s'agit-il d'un projet complètement différent ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais avec Cory Balrog à la direction et tout le talent de Santa Monica derrière, on peut sans doute s'attendre à du très lourd.