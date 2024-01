De nombreux fans de God of War espèrent un remake et s'interrogent sur son potentiel visuel. Heureusement, une vidéo offre une réponse éblouissante à cette question : le résultat est tout simplement sublime !

Comme beaucoup de jeux devenant classiques, God of War suscite des discussions sur un éventuel remake. Les fans sont nombreux à demander une version modernisée du jeu avec des graphismes actuels. Un fan a partiellement répondu à cette attente en créant une vidéo conceptuelle impressionnante. Cette réalisation montre le potentiel d'un tel remake et suscite l'envie de redécouvrir l'univers du jeu avec une touche contemporaine. Reste à savoir si Sony officialisera un jour un tel projet...

God of War : un remake que l'on aimerait

L'artiste numérique Teaserplay, réputé pour ses vidéos conceptuelles, a dévoilé un nouveau concept de remake de God of War utilisant Unreal Engine 5. Cette création fait suite à sa vidéo précédente qui imaginait un potentiel trailer pour un jeu The Mandalorian, ce qui avait charmé les fans de Star Wars. Dans cette nouvelle vidéo, Teaserplay revisite l'univers de God of War en mettant en scène Kratos dans la Grèce antique, en utilisant les technologies avancées telles que Nanite et Lumen d'Epic, ainsi que le ray tracing, offrant ainsi une vision impressionnante d'un possible remake du jeu.

Pour mémoire, Nanite représente une avancée majeure dans le domaine du rendu 3D pour les jeux vidéo. Cette technologie vise à simplifier considérablement la gestion des modèles 3D et des textures pour les développeurs et les artistes. Elle permet la création de modèles 3D d'une grande richesse de détails, ainsi que l'utilisation de textures de très haute résolution.

Unreal Engine 5 et puissance technologique

De son côté, Lumen représente une avancée majeure dans le domaine de l'éclairage. Cette technologie permet aux développeurs de concevoir des jeux dotés d'un éclairage dynamique et réaliste, réagissant instantanément aux changements des conditions lumineuses dans le jeu. Contrairement aux méthodes d'éclairage statiques ou précalculées, Lumen tient compte des sources lumineuses en mouvement. Mais aussi des surfaces réfléchissantes en temps réel. En conséquence, la lumière se propage naturellement dans l'environnement du jeu. Créant des effets lumineux et d'ombre d'une grande authenticité. Bref, c'est plus beau.

Dans la vidéo, bien que le modèle de Kratos présente quelques différences, ce faux gameplay offre une vision fascinante de ce à quoi un remake pourrait ressembler, bien que les chances d'une refonte officielle semblent minces... De plus, Sony Santa Monica, le studio derrière le jeu original, utilise son propre moteur de jeu propriétaire.