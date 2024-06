Parmi les exclusivités PlayStation, God of War est probablement celle qui a su le plus se renouveler entre la trilogie sortie sur PS2/PS3 et le soft reboot qu'a vu naître la PS4. D'ailleurs, celui-ci, décliné en deux volets, a mis fin à l'exclusivité complète de la licence. L'opus de 2018 est déjà disponible sur PC tandis que son sequel, Ragnarök arrive a annoncé également son portage lors du dernier State of Play.

Malgré le succès des deux derniers GoW, nombreux sont ceux nostalgiques des premiers jeux et de leurs nombreux spin-off. Or, depuis quelques mois, une rumeur court à leur propos... Nick Baker, alias @Shpeshal_Nick, évoquait les bruits de couloir qui lui sont parvenus dans l'épisode 191 du podcast d'XboxEra.

Le Kratos d'antan toujours dans le cœur des fans de God of War

Bien qu'il soit l'un des co-fondateurs du site XboxEra, Nick Baker est un fan de la licence créée par Santa Monica Studio. À ce titre, il ne manque pas de s'intéresser à tout ce qui peut concerner la licence. D'autant plus que le bonhomme tend à être bien informé en général. Dès lors, quand il parle d'un projet de revival de la trilogie God of War sur PS5, on peut avoir un peu d'espoir.

© Santa Monica Studio / SIE.

D'après ce qu'on lui aurait rapporté, le projet pourrait être annoncé dès cette année. Tout du moins, il a entendu dire que ça pourrait sortir dès 2024 ou en 2025. Toutefois, il ignore encore s'il ne s'agirait que d'un simple remaster, à l'image des GoW Collection ressortis sur PS3. Cela ferait tout de suite redescendre la température, d'autant qu'il est déjà possible de jouer aux anciens God of War sur PS4 et PS5 via l'abonnement au PlayStation Plus Premium.

Mais, selon lui, on a quand des chances de voir un véritable remake, ne serait-ce que visuellement à défaut de proposer une histoire remaniée. Comme il le précise lui-même, le DLC Valhalla du dernier God of War tend à renforcer cette idée. Le fait qu'il existe une version modélisée de l'ancien Kratos rend plus crédible ce potentiel remake. Ce serait l'occasion de redécouvrir le beat'em all à l'ancienne dans une version plus moderne. D'autant que, sur PS5, le jeu profiterait des fonctionnalités de la DualSense.

Après ces déclarations, nous garderons donc un œil ouvert sur les projets à venir chez Santa Monica et Sony Interactive Entertainment. D'autant plus qu'il est certain qu'un tel projet séduirait grandement les fans. Rappelons d'ailleurs que PlayStation a encore de grosses annonces en réserve pour cette année.