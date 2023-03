Le dernier opus de God of War se dévoile un peu plus dans une vidéo qui ferait presque office de making-of.

Sorti le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5, God of War Ragnarök a largement séduit les joueurs. S'adressant aussi bien aux vétérans de la franchise qu'aux nouveaux venus, il a rencontré un gros succès critique. Qualifié de "God of War 1.5" par certains joueurs avant sa sortie, le titre de Santa Monica Studios a fait taire la plupart des critiques. Mais malgré les excellents retours, le tire s'est retrouvé confronté à plus fort que lui. On pense évidemment à Elden Ring, qui a raflé le tant convoité titre de Jeu de l'Année aux Game Awards. Mérité ou non ? On vous laisse en débattre en commentaires.

Un jeu culte

Toujours est-il que God of War Ragnarök a tout de même obtenu cinq distinctions. Il a en effet été élu meilleur jeu d'action/aventure et a remporté les prix de la meilleure narration, ou encore de la meilleure musique. L'incroyable compositeurs Bear McCreary (Les Anneaux de Pouvoir, Forspoken) a donc été récompensé, tout comme Christopher Judge, pour son jeu d'acteur. Mais le titre a également remporté l'Award du meilleur design audio. Et cela, il le doit en grande partie à Joanna Fang. La jeune femme travaille ainsi sur la partie bruitage des jeux chez PlayStation Studios.

Kratos en plein combat

Une vidéo making of très intéressante

C'est donc Joanna Feng qui a travaillée sur la majeure partie de l'aspect sonore de God of War : Ragnarök. Au passage saviez-vous que le jeu a inspiré les Tortues Ninja ? Quoi qu'il en soit, on vous propose de découvrir son travail à travers une vidéo de dix minutes. Mise en ligne par nos confrères de Wired, celle-ci est tout simplement géniale ! Pourquoi ? Parce qu'elle permet de casser le mythe. Des bruits des pas à celui des armes, en passant par les crânes brisés, voici comment sont réalisés les effets sonores du jeu !

La vidéo de Wired

Une créativité folle dans le design audio de God of War Ragnarök

Dans cette vidéo de 10 minutes, on comprend à quel point créer des bruitages, pour God of War Ragnarök ou un autre jeu, demande de la créativité. Entre deux phases d'interview, Joanna Fang nous montre donc face caméra certaines de ses idées loufoques. Des idées inspirées par son expérience en tant que musicienne classique. Celle-ci lui permet de "toujours écouter passivement" les différents types de sons, et à chercher comment les reproduire. Pour les bruits de sabots, par exemple, découvrez les désormais classiques ventouses frappées au sol. Fang peut également tordre du cuir pour donner l'impression d'étrangler quelqu'un. Charmant. Et pour les os brisés, alors ? On a un autre classique, avec le melon éclaté avec force. Mais, plus original, la jeune femme peut également remplir un holster avec des coquilles. En tordant le tout, on a presque l'impression d'entendre nos propres os se casser.

Toutes ces techniques ont servi dans la création des bruitages de God of War Ragnarök, qui devrait bien avoir le droit à une suite ! La vidéo ci-dessus permet d'ailleurs de le constater en nous remémorant certaines scènes du jeu. On vous invite évidemment à la découvrir en entier, car le travail effectué est impressionnant. Et si vous ne maîtrisez pas l'anglais, contentez d'observer !