C'est la saison des leaks visiblement car après Gotham Knights et A Plague Tale Requiem, c'est au tour de God of War Ragnarok. Une énorme fuite qui vient de « l'intérieur ».

Vous êtes passés à travers les leaks de Gotham Knights et ceux d'A Plague Tale Requiem ? Bravo à vous mais attention, c'est maintenant God of War Ragnarok qui en fait les frais.

God of War Ragnarok fuite de partout

C'est semble t-il une année particulière pour les gros jeux qui leakent un à un. Aussi puissant soit-il, Kratos n'y échappe pas non plus et apparemment, la fuite est véritablement énorme. Plus de 60 captures de God of War Ragnarok ont été postées sur Internet avec, entre autres, de considérables spoilers sur l'histoire du jeu.

Mais contrairement aux deux jeux cités plus haut, ce n'est pas à cause de copies distribuées trop tôt par des revendeurs. Non, c'est une personne en possession d'un code pour le test qui a tout simplement décidé de rompre très violemment l'accord de confidentialité. Et sans même avoir pris le soin de le cacher. Ou comment gâcher le plaisir des joueurs dans l'unique but d'attirer l'attention sur la Toile.

Comme nous vous l'avions conseillé précédemment, restez très loin de forums type Reddit ou 4Chan. Si vous êtes sur les réseaux sociaux à l'image de Twitter, protégez-vous en vous rendant dans « Confidentialité et sécurité », « Masquer et Bloquer » et « Mots masqués ». À partir de là, n'hésitez pas à ajouter bien évidemment God of War Ragnarok mais aussi GOW Ragnarok, GOW Ragnarök, God of War Ragnarök, God of War 2, GOW 2 ou même les personnages de la saga (Kratos, Atreus...). Il faut ratisser très large et mettre toutes les variantes possibles pour se protéger au mieux.

En attendant la sortie, vous pouvez également lire notre preview PS5 très positive garantie sans aucun spoiler.