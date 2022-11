Maintenant que God of War Ragnarok est dans la nature officiellement, le réalisateur du jeu a révélé un secret de fabrication. Vous pouvez remercier cet enfant...

God of War Ragnarok est entre les mains de millions de joueurs et réalise un démarrage phénoménal au Royaume-Uni. Mais un des éléments aurait pu être bien différent si une jeune personne n'était pas intervenue dans le processus.

Attention spoiler sur les personnages !

God of War Ragnarok dévoile un de ses secrets

God of War Ragnarok se déroulant dans la mythologie nordique, il fait intervenir deux protagonistes attendus : Thor et son père Odin. Ce dernier est incarné avec brio par Richard Schiff (Good Doctor, Man of Steel...) qui aurait pu refuser le rôle si son fils ne lui avait pas ordonné d'accepter sans se poser de questions.

C'est Eric Williams, directeur du jeu, qui a expliqué cela dans les colonnes de Game Informer.

Nous ne pensions même pas qu'il répondrait à notre appel. Il n'en a rien à faire des jeux vidéo. Richard était dans sa voiture avec son fils lorsque nous l'avons appelé, qui est un gros fan de God of War, et lui a demandé « Tu sais ce que c'est GOW ? ». Et son fils lui a alors dit « Dis simplement oui. Peu importe ce qu'est, dis oui ».

Pour finir de persuader son papa, l'enfant a écrit deux pages pour lui faire un résumé et une mise en contexte de l'épisode de 2018. Le lendemain, l'acteur était dans les bureaux de Santa Monica pour échanger avec les équipes sur God of War Ragnarok.

Une anecdote confirmée par Richard Schiff sur Twitter :

God of War Ragnarok est disponible sur PS4 et PS5. Et attention, votre console pourrait vous spoiler sévèrement l'aventure.