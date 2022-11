Décidément, God of War Ragnarok réserve encore plus de surprises que ce que l'on pensait. Un autre easter egg PlayStation a été aperçu et vous êtes peut-être passés à côté sans le savoir.

Un jeu PlayStation oublié dans God of War Ragnarok

Avec les poèmes de Kvasir, God of War Ragnarok rend hommage à des franchises PlayStation telles qu'Horizon, Dreams, Bloodborne, Death Stranding ou encore The Last of Us. Mais il y a un autre easter egg beaucoup plus étonnant.

Dans cet épisode comme dans le précédent, notre voyage est ponctué par les délicieux contes de Mimir, la tête décapitée parlante. Des discussions très sympathiques qui font office de parenthèses lors de virées en barque dans God of War Ragnarok et qui permettent aussi d'enrichir le lore.

Nos confrères de Press Start ont justement identifié une conversation qui fait état des exploits passés de Kratos en tant que combattant dans un autre jeu...

Mimir : « J'avais aussi entendu que tu avais combattu dans un tournoi »

Kratos : « J'ai livré de nombreux combats »

Mimir : « Mais celui-là en particulier, j'ai entendu que tu avais affronté des bêtes, des scélérats, des princesses, des morts-vivants, des automates et... le plus grand musicien de l'histoire. Ce n'est pas... ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? »

Kratos : « Je ne veux pas en parler »

Mimir : « Entendu, mon frère »

Mimir fait ici référence à PlayStation All-Stars Battle Royale. Kratos était dans ce smash bros-like aux côtés de Fat Princess, Nathan Drake (Uncharted), Sir Daniel Fortesque (Medievil) ou encore Jak & Daxter. God of War Ragnarok réhabilite et considére comme canon un titre disparu des radars.

Ragnarok est disponible sur PS5, PS4, et c'est déjà un succès en soi. Si vous n'avez pas commencé, faites bien attention d'avoir installé la dernière mise à jour.