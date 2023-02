Acclamé par la presse et les joueurs, God of War Ragnarok connaît un succès fulgurant bien plus important que le précédent épisode.

God of War Ragnarok s'écoule par millions

Durant les cinq premiers jours de son lancement, God of War Ragnarok a explosé les compteurs. Cette fantastique suite s'était vendu à 5,1 millions d'exemplaires. C'est bien au-dessus de God of War (2018) et ses 3,1 millions de copies écoulées.

Avec de tels chiffres, GOW Ragnarok est devenu l'exclu PlayStation la plus rapidement vendue de toute l'histoire du constructeur, et un record historique également pour la franchise. Pour mieux se rendre compte, voici un comparatif des autres jeux first-party Sony à leur sortie.

God of War: Ragnarök : 5,1 millions The Last of Us Part II : plus de 4 millions FF7 Remake : 3,5 millions Marvel's Spider-Man : 3,3 millions

Le soufflet n'est pas encore retombé puisque Santa Monica Studio annonce - non sans une certaine fierté - avoir vendu 11 millions d'exemplaires de God of War Ragnarok en trois mois. Le précédent jeu avait quant à lui mis plus d'un an pour atteindre les 10 millions. Oui, c'est un immense carton.

Nous sommes extrêmement touchés d'annoncer que God of War Ragnarok s'est écoulé à 11 millions de copies ! Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien des fans, donc merci d'avoir embarqué dans cette aventure avec nous. Via Twitter.

L'avenir de la franchise

God of War Ragnarok va-t-il prolonger l'expérience avec un DLC/extension solo ? Non selon Eric Williams, directeur du jeu.

Je ne sais pas. Ce jeu est massif. On y a mis tout ce qu'on avait, alors je compterais pas dessus.

En revanche, et vu le succès, un nouvel épisode PS5 devrait voir le jour mais reste à savoir où Kratos emmènera le joueur. En effet, Ragnarok était la conclusion de la mythologie nordique. Un titre, s'il venait à être mis en chantier, ne sortirait probablement pas avant la série God of War.