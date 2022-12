Alors qu'Elden Ring a raflé le fameux trophée GOTY aux Game Awards 2022, God of War ragnarok est resté dans son ombre, bien qu'il ait tout de même gagné pas moins de cinq récompenses. Seulement voilà, pour les joueurs, le jeu de l’année, c’est bel et bien lui et pas le titre de Fromsoftware.

God of War Ragnarok sinon rien

C’est en tout cas ce qu’il en ressort d’un vote lancé par PlayStation. Pendant plusieurs jours, les fans ont pu voter pour élire les meilleurs jeux de l’année sur PS4 et PS5. Et dans cette compétition, c’est Kratos qui rafle pratiquement TOUS les prix. En fait, il gagne dans toutes les catégories où il a été nominé et laisse sur le carreau des jeux comme Horizon Forbidden West, Elden Ring ou encore The Last of Us Part 1, eux aussi souvent présents dans le peloton de tête. Le dieu de la guerre a littéralement tout cassé et peut surtout être heureux d'avoir remporté le prix ultime : le cœur des joueurs.

Meilleur jeu de l’année sur PS5 & PS4 : God of War Ragnarok

Meilleur nouveau personnage : Thor | GOW Ragnarok

Meilleure histoire : GOW Ragnarok

Meilleur graphisme et meilleure direction artistique: GOW Ragnarok

Meilleure sound design et meilleure bande-son originale : God of War Ragnarok

Meilleure fonctionnalités d’accessibilité : GOW Ragnarok

Meilleure Utilisation de la Dualsense : GOW Ragnarok

Meilleur jeu multi : Call of Duty Modern Warfare 2

Meilleur jeu service : Call of Duty Warzone 2.0

Meilleur jeu de sport : Gran Turismo 7

Meilleur Jeu Indépendant : Stray

Meilleur remaster : Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Jeu le plus attendu de 2023 : Hogwarts Legacy

D’ailleurs, PlayStation félicite également jusqu’à trois autres jeux par catégorie en décernant des trophée or, argent et bronze. Vous pourrez retrouver l’intégralité des lauréats directement sur le site officiel de PS.blog cette adresse.