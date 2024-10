Un nouveau patch pour la version PC de God of War Ragnarok est désormais disponible. Ce Patch 4 apporte plusieurs améliorations importantes, notamment pour la génération d'images avec AMD FSR 3, ainsi que des correctifs pour divers problèmes rencontrés par les joueurs.

Les améliorations et correctifs pour God of War Ragnarok PC

Le principal objectif de ce patch est de résoudre plusieurs problèmes techniques qui affectaient l’expérience de jeu. Parmi les corrections les plus notables, on trouve des résolutions de crashs, des améliorations du flux d'authentification, ainsi que des correctifs liés aux textures. Désormais, celles-ci ne seront plus déchargées lorsque le joueur consulte le menu pendant un certain temps. De plus, les textures ne seront plus en train de se charger lorsque l'on utilise le voyage rapide via le Royaume entre les Royaumes.

Un autre point important de cette mise à jour est la correction d'une fuite de mémoire sur les cartes graphiques NVIDIA. Ce problème survenait lors du changement entre différentes configurations de génération d'images. Grâce à ce correctif, les utilisateurs de cartes NVIDIA devraient voir une amélioration significative de la stabilité et des performances.

Améliorations de l'AMD FSR 3

Pour les utilisateurs de matériel AMD, le patch apporte également des améliorations à la génération d'images via FSR 3. Plusieurs problèmes ont été résolus, comme des clignotements dans le menu de pause, des soucis de performances, et des problèmes de synchronisation des images. En outre, une petite fuite de mémoire, causée par l'activation et la désactivation de cette option, a également été corrigée.

Le patch inclut aussi des améliorations pour les joueurs sur Steam Deck, notamment en mode hors ligne, ainsi que des correctifs liés à l’utilisation de la manette DualSense. Ces ajustements visent à améliorer la compatibilité et à offrir une expérience plus fluide sur ces plateformes.

God of War Ragnarok a été lancé sur PC le mois dernier, presque deux ans après sa sortie sur consoles. Bien que le portage soit de bonne qualité, il présente encore quelques lacunes par rapport à la version PlayStation 5. Le jeu sur PC ne propose pas beaucoup d’options supplémentaires par rapport au mode Qualité de la PS5, et certains aspects graphiques sont légèrement inférieurs.

Source : Sony