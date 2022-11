À peine sorti que God of War Ragnarok explose déjà des records et dépasse des poids lourds du jeu vidéo. La PS5 profite également de ce démarrage en trombe.

Kratos fait une démonstration de force avec God of War Ragnarok qui se porte déjà très bien.

God of War Ragnarok domine le Royaume-Uni

Avec un score de 94 et une note utilisateurs de 8,4 sur Metacritic ainsi qu'une nomination pour le Jeu de l'année aux Game Awards 2022, Santa Monica Studio peut être déjà fier du travail accompli avec God of War Ragnarok. Mais le mieux, c'est que les ventes suivent également. Et que disent les chiffres ? Rien, car Sony Interactive Entertainment n'a encore rien partagé à ce sujet.

Néanmoins, le groupe GfK, qui analyse et collecte les données du marché vidéoludique anglais, ont un premier retour et c'est énorme. Au Royaume-Uni, GOW Ragnarok réalise le meilleur lancement de toute la franchise en version physique et bat son prédécesseur. Un épisode qui a écoulé 51% d'unités en plus que God of War (2018) lors de la première semaine.

Numéro 1 des charts là-bas, God of War Ragnarok est le deuxième plus gros démarrage en 2022... après FIFA 23. Si le divin chaud s'efface au profit du foot, il reprend le dessus face à Elden Ring et Call of Duty Modern Warfare 2. Les ventes boîte de l'exclu PS5 et PS4 sont supérieures à ces deux jeux. Rien n'est joué cependant parce que CoD MWII a été bien plus plébiscité dans son édition numérique. Les chiffres dématérialisés, qui seront bientôt publiés, redistribueront peut-être les cartes.

Forcément, un tel début a aussi profité à la PS5 et d'autres exclus comme Horizon Forbidden West qui rebondit dans sa version new-gen.