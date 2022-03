La community manager de SIE Santa Monica réaffirme une sortie en 2022 pour God of War Ragnarök. Cette suite à l'épisode 2018 devra clore l'ère nordique sur PlayStation 5 et 4.

Avec la valse des reports, aucune sortie n'est sûre à ce jour. Suicide Squad Kill the Justice League et Forspoken l'ont récemment appris à leurs dépens, en étant retardés respectivement en 2023 et à la fin de l'année. Mais qu'en sera t-il pour God of War Ragnarök, l'un des jeux les plus attendus de 2022 ?

Pour l'instant, pas de retard

Pour peut-être couper court à d'éventuelles rumeurs infondées, la community manager de SIE Santa Monica Studio a confirmé la sortie de God of War Ragnarök en 2022 sur PS5 et PS4, sans plus de détails. Une bonne nouvelle, même si bien entendu, nous ne sommes pas à l'abri d'un changement de dernière minute.

Qu'est-ce qui a déclenché le tweet ? Bonne question, mais en février, un internaute avait créé un topic sur les forums de Reddit en s'interrogeant sur un possible retard. Jason Schreier était alors intervenu pour dire que, non, la suite des aventures de Kratos et d'Atreus ne serait pas repoussée.

Le jeu a pour rappel déjà subi un report en raison des problèmes de santé de Christopher Judge, le doubleur de votre chauve préféré.

God of War Ragnarök : la fin de l'ère nordique

Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons donc Kratos et Atreus qui iront arpenter les Neuf Royaumes et se confronteront au Ragnarök :

Kratos et Atreus doivent s'aventurer dans chacun des Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis qu'ils se préparent pour la bataille prophétisée qui sonnera la fin du monde. Kratos et Atreus s'aventurent dans les profondeurs des Neuf Royaumes à la recherche de réponses, tandis que les Asgardiens se préparent à la guerre. Lors de leur épopée, ils exploreront des paysages mythiques à couper le souffle, rassembleront des alliés dans différents royaumes et affronteront de terribles ennemis, qu'il s'agisse de monstres ou de dieux nordiques. Alors que la menace du Ragnarök se fait de plus en plus présente, Kratos et Atreus doivent choisir entre la sécurité de leur famille et celle des royaumes…

Selon toute vraisemblance, Atreus entrera en contact avec de nouveaux personnages de son âge. Cet opus qui n'est pas développé par Cory Barlog signera également la fin de la saga nordique, le studio ne voulant pas repartir dans un long processus ni trop tirer sur la corde. Eric Williams, le game director, et ses équipes estiment en effet pouvoir tout boucler dans ce volet.