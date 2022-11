God of War Ragnarok propose juste ce qu'il faut de contenu pour ne pas submerger le joueur, ou à l'inverse, le laisser sur sa fin. Mais du rab est-il quand même prévu dans les prochains mois ?

Entre les missions de la trame principale, les quêtes secondaires - dont une qui cache un secret émouvant - et autres à-côtés, God of War Ragnarok a de quoi vous occuper pendant de longues heures. Mais voilà, comme souvent quand un jeu est de qualité, certains se demandent si l'expérience pourrait être rallongée encore un peu via un DLC. Cette option a-t-elle été retenue ou est-elle en discussion ?

En théorie, c'est compliqué car avec cet épisode, Santa Monica achève l'arc nordique amorcé par le précédent titre. Un choix assumé par le studio qui considérait pouvoir apporter une conclusion après deux jeux. Et ceux qui sont arrivés à la fin ont pu s'apercevoir que c'était le cas.

Il y a plusieurs raisons : l'une des plus importantes est que le premier God of War nordique nous a demandé 5 ans de développement. Je ne sais pas combien de temps le second va prendre - je balance, je pense que ce sera à peu près la même chose - et s'il l'on imagine devoir en faire un troisième dans le même temps, on arrive à un cycle de quinze ans pour raconter une seule et même histoire. Je pense que c'est une période bien trop étalée. Et vu où nous en étions avec Eric et toute l'équipe, je me suis dit que l'on pourrait conclure avec un second jeu, car le cœur de notre histoire, c'est vraiment la relation qui unit Kratos et Atreus.