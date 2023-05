God of War Ragnarok faisait partie des jeux les plus attendus de l'année 2022. On peut dire que le titre développé par Santa Monica Studio n'a pas déçu. Son scénario palpitant, ses combats jouissifs et ses graphismes sublimes en font un véritable chef-d'œuvre. Depuis l'opus de 2018, la série déjà très appréciée a pris une toute nouvelle dimension. Les fans attendent avec impatience une suite, qui pourrait nous emmener vers la découverte d'une autre mythologie. Celle de l'Égypte, par exemple ? Rappelons que Cory Barlog avait déjà révélé que God of War aurait pu se dérouler dans ce cadre. Quoi qu'il en soit, le prochain titre des développeurs californiens est déjà en route et il emballe déjà Hermen Hulst, le patron de PlayStation Studios.

Le nouveau jeu des créateurs de God of War emballe le grand patron

Le 16 mai dernier, Hermen Hulst était en visite dans les locaux de Santa Monica Studio. Il indique avoir été « très inspiré » par tout ce qu'il a pu voir, en partageant deux photos prises sur les lieux. Bien sûr, le patron des PlayStation Studios ne révèle rien de plus que cela. Étant donné sa position, il est logique qu'Hermen Hulst veuille piquer la curiosité des fans avec ce tweet. Ça fonctionne, car les joueurs s'enflamment en commentaires et insistent pour en savoir plus. Malgré tout, on est quand même tenté de croire que la prochaine production de Santa Monica Studio promet.

Hermen Hulst ne confirme pas non plus que les développeurs travaillent bien sur God of War, mais le contraire ne serait pas étonnant. Le jeu qui a emballé le dirigeant pourrait aussi être une toute nouvelle IP. On sait que Cory Barlog, qui ne travaille plus sur la série God of War depuis 2018, planche sur un nouveau AAA depuis de nombreux mois. Il avait indiqué souhaiter créer sa propre licence et il se pourrait qu'il s'affaire en secret sur un projet plus surprenant.

Une suite enfin officialisée dans les prochains mois par Santa Monica ?

Il convient de rappeler que pour le moment, Santa Monica Studio n'a a jamais confirmé officiellement que God of War Ragnarok aurait une suite. La fin de l'aventure nous laisse penser que ça sera le cas, mais impossible de l'affirmer tant que les développeurs eux-mêmes ne l'ont pas fait. Depuis la sortie de God of War Ragnarök, les théories vont bon train concernant une potentielle suite. En plus de la mythologie qui sera explorée, les fans si demandent surtout si nous suivrons Kratos ou bien Atreus dans le prochain titre. Il faudra sûrement se montrer très patient avant d'en savoir plus sur ce que nous réserve le studio californien.

Si l'on se fie aux rumeurs insistantes qui circulent depuis plusieurs mois, il se pourrait que le prochain jeu de Santa Monica Studio se montre dans les semaines à venir. Sony est en effet attendu avec un gros PlayStation Showcase 2023, qui ferait la lumière sur les prochaines grosses exclusivités PS5. Et si ce mystérieux projet faisait partie des jeux dévoilés ? Réponse dans les jours qui viennent.