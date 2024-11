God of War Ragnarok continue sa petite vie sur PS5, PS5 Pro et PC, mais SIE Santa Monica Studio réfléchit déjà à l'avenir de sa saga culte. Une annonce pourrait même être faite prochainement.

God of War Ragnarok fait le beau avec son patch PS5 Pro qui permet d'optimiser encore le jeu. Comme pour les autres titres, un nouveau mode graphique qui combine « Fidélité » et « Performance », pour tourner à 60fps, est disponible. Mais si vous privilégiez davantage la fluidité, l'option « High Frame Rate » débloque cette limite. À condition d'avoir un écran compatible VRR (Variable Refresh Rate). Ça c'est si vous prévoyez de casser de votre tirelire. Dans le cas contraire, il y a également une fonctionnalité très attendue qui a été ajoutée. Elle permet de réduire enfin les indications vocales lors de la résolution des puzzles environnementaux.

God of War pourrait montrer son crâne chauve bientôt

Pendant que God of War Ragnarok brille sur PS5 Pro avec sa mise à jour, on se demande bien ce que SIE Santa Monica Studio prépare en coulisses. Cet épisode a démarré sur les chapeaux de roue et s'est écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires, avant même la sortie PC qui est d'ailleurs de toute beauté. Des chiffres de vente qui ne sont pas à jour, mais qui appellent bien entendu à une suite, du moins pour la licence. Car pour le moment, on ne sait pas ce que les développeurs ont prévu, dans la mesure où God of War Ragnarok est une conclusion à l'arc nordique. Aura t-on le droit à une nouvelle mythologie, par exemple en Égypte comme cela avait été évoqué ? Peut-être.

Vraisemblablement, un nouveau jeu est déjà en chantier, mais une rumeur fait mention de nouveaux remasters des jeux PS2, PS3 et PSP pour une collection ultime. Une compilation God of War qui serait conçue par Nixxes Software, et non Santa Monica, et qui aurait donc des chances d'arriver sur PC en plus de la version PS5. Lunatic Ignus, qui a relayé ce bruit de couloir, estime que GOW serait en train de préparer une jolie annonce surprise pour très bientôt.

Un nouveau jeu ? Des remasters ? Des vieilleries pour le PS Plus ?

Selon lui, cela pourrait avoir lieu aux Game Awards 2024 ou lors d'un hypothétique PlayStation Showcase. En revanche, il ne se mouille pas et parle de « quelque chose lié à God of War ». Un nouveau jeu ? Ça semble beaucoup trop tôt en termes de timing. La collection de remasters ? Pourquoi pas si elle existe vraiment. On peut aussi mise une pièce sur la série GOW, mais pas plus d'un euro. En effet, l'adaptation live-action vient tout juste de récupérer un directeur créatif, tandis que Sony cherche d'autres scénaristes. L'autre possibilité, c'est l'arrivée de God of War 1 & 2, les originaux sur PS2, dans le PS Plus Premium. Là, ça vend moins de rêve même s'il y a des fans qui aimeraient les avoir dans cet abonnement.

