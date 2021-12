D'ici un mois (ou presque), les joueurs PC pourront découvrir les nouvelles aventures nordiques de Kratos et de son rejeton. Histoire de préparer le terrain, la version master race de God of War dévoile ses specs.

C'est donc le 14 janvier 2022 que la divinité déchue du panthéon romain ira voir si le sang est plus rouge dans les contrées du grand nord. Confié aux canadiens de Jetpack Interactive, qui ont déjà fait leurs preuves avec Orcs Must Die !, NBA LIVE ou Dark Souls, le portage PC de God of War aura valeur valeur de test pour ceux qui collaborent pour la toute première fois avec Sony Interactive Entertainement. L'enjeu est évidemment de taille, puisque le constructeur promettait récemment l'arrivée de nombreux autres titres issus de son catalogue first party.

Si la version PlayStation 4 était déjà rutilante en 2018, il ne fait aucun doute que ce portage PC permettra d'en profiter dans de meilleures conditions... pour peu que l'on soit correctement équipé. Au beau milieu d'une pénurie de cartes graphiques amenée à durer, voici donc venir la cohorte de specs, cinq en tout, de la minimale à l'ultra.

CONFIGURATION MINIMALE (720p/30 FPS)

: Windows 10 x64 (version 1809) Processeur : Intel i5-2500 k 4 cœurs ou AMD Ryzen 3 1200 4 cœurs

: Intel i5-2500 k 4 cœurs ou AMD Ryzen 3 1200 4 cœurs Mémoire vive : 8 Go de mémoire

: 8 Go de mémoire Cartes graphiques : AMD R9 290X (4 Go) ou NVidia GTX 690 (4 Go)

: AMD R9 290X (4 Go) ou NVidia GTX 690 (4 Go) Espace disque : 70 Go d'espace disque disponible, SSD recommandé

CONFIGURATION ULTRA (4K/60 FPS)

: Windows 10 x64 (version 1809) Processeur : Intel i9-9900 k 8 cœurs ou AMD Ryzen 9 3950X 16 (!) cœurs

: Intel i9-9900 k 8 cœurs ou AMD Ryzen 9 3950X 16 (!) cœurs Mémoire vive : 16 Go de mémoire

: 16 Go de mémoire Cartes graphiques : AMD RX 6800 XT (16 Go) ou NVidia RTX 3080 (10 Go)

: AMD RX 6800 XT (16 Go) ou NVidia RTX 3080 (10 Go) Espace disque : 70 Go d'espace disque disponible en SSD

Que vous ayez ou non triomphé des épreuves e Midgard, God of War arrivera le 14 janvier 2022 sur PC. Sa suite, God of War Raganarök, est quant à elle attendue pour 2022, sans plus de précisions. Oh boy.