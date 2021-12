Le cabinet Jon Peddie Research vient de dévoiler une nouvelle étude sur le marché de la carte graphique. On y apprend notamment que durant l'année écoulée, les livraisons de cartes graphiques ont connu une croissante de 25,7 % durant le troisième trimestre. Cela représente quelque 12,7 millions d'unités vendues à travers le monde. À titre de comparaison 10,1 millions d'unités ont été écoulés l'année derrière sur la même période.

Un marché juteux de la carte graphique

Ce troisième trimestre 2021 est d'ailleurs très lucratif, puisque les ventes représentent un total de 13,7 milliards de dollars sur le seul troisième trimestre 2021. Attention toutefois, ce chiffre ne comptabilise pas uniquement les cartes graphiques pour particuliers, mais aussi les GPU à destination des serveurs, machines de rendu, automobile, etc... Un marché assez énorme qui prend toujours plus d'ampleur, surtout avec la démocratisation des voitures autonomes.

Nvidia indétrônable ?

On y apprend également que Nvidia domine largement le marché avec 78.2 % des ventes. Toutefois, AMD continue lentement son petit bonhomme de chemin et grignote 1% supplémentaire par rapport à l'année 2020. Pour l'heure, il n'existe que deux challengers majeurs dans le secteur, mais en 2022, Intel va rejoindre le ring pour tenter aussi d'imposer ses produits. On sait notamment que le constructeur américain compte bien se montrer assez agressif en terme de tarification sur l'entrée de gamme, et qu'il conserve aussi sous le coude de quoi venir concurrencer les RTX 3070 de chez Nvidia.

L'année 2021 a été assez difficile pour ceux souhaitant se procurer un GPU et monter une nouvelle configuration, et la tendance pourrait se poursuivre, puisqu'Intel déclarait récemment qu'il ne fallait pas s'attendre à une sortie de crise avant... 2023.