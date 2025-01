Une véritable bombe a été lâchée au sujet de la licence culte God of War avec l'annulation d'un jeu non annoncé radicalement différent de tous les autres de la franchise.

Les spéculations vont bon train sur le retour de God of War après la rumeur d'une compilation remasterisée. Un bruit de couloir qui, pour le moment, ne s'est pas réellement vérifié. Pas encore du moins. En revanche, en épluchant les offres d'emploi de SIE Santa Monica, on a pu apprendre qu'un nouveau jeu était très certainement dans les cartons, ce qui n'étonne personne. Ce qui va surprendre du monde par contre, c'est la bombe lâchée par le journaliste Jason Schreier.

Un jeu God of War pas comme les autres annulé

Après God of War Ragnarok, SIE Santa Monica a surpris les joueurs avec le DLC gratuit Valhalla, qui offrait une nouvelle aventure en mode roguelite. Une extension que personne n'avait vu venir, mais qui a été très appréciée. Aujourd'hui, on apprend que Bluepoint Games (Demon's Souls PS5) travaillait sur un jeu-service GOW désormais annulé par Sony Interactive Entertainment. Une révélation qui a été faite comme souvent par le journaliste Jason Schreier. « Les fans se demandent depuis longtemps sur quoi Bluepoint travaille depuis quelques années. Je peux vous dire qu'il s'agissait d'un jeu-service God of War » a-t-il déclaré dans un article sur Bloomberg.

Une information qui laisse sans voix pour deux raisons. La première, c'est le fait que PlayStation ait voulu utiliser God of War pour sa stratégie de jeux service. La seconde, c'est le studio associé. En effet, depuis de longues années, et en se basant sur les déclarations de Bluepoint, tout le monde pensait que les développeurs étaient enfin sur une licence originale, après des années de remasters. Mais il faut croire que ce n'était donc pas le cas. Jason Schreier a aussi ajouté que le studio avait aidé au développement de GOW Ragnarok.

L'annulation de ce multijoueur God of War non annoncé aura t-elle de lourdes conséquences sur Bluepoint Games ? Visiblement non. « PlayStation n'a pas précisé si ces annulations entraîneraient des licenciements, mais a affirmé que le studio ne fermerait pas ses portes » a expliqué Schreier. Dans un e-mail interne, un porte-parole de Sony Interactive Entertainment a dit que Bluepoint était une équipe « accomplie » et que la société était actuellement en train de déterminer le prochain du studio. En clair, cette fois-ci, il n'y aura pas de fermeture comme avec Firewalk Studios récemment après le flop de Concord.

© Santa Monica Studio / SIE.

Source : Bloomberg.