Un nouveau jeu God of War se dévoile et il devrait ravir les plus fervents fans de la franchise, même si son annonce est plutôt inattendue. Voici ce que l'on sait à son sujet pour le moment.

Nouvelle surprise. Le monde videoludique accueille avec God of War: Le Jeu de Plateau, développé par CMON, qui a récemment lancé sa campagne de financement sur GameFound. À peine lancé, le jeu a déjà atteint 122% de son objectif de financement grâce à l'engagement de 2161 contributeurs, cumulant ainsi un montant de 216 336 dollars. Un jeu qui s'annonce parfait pour les fans ?

Immersion dans God of War

Ce jeu invite les joueurs à incarner Kratos et Atreus, le célèbre duo père-fils de la saga vidéoludique, pour naviguer entre les événements de God of War (2018) et God of War Ragnarök. Conçu pour un à deux joueurs et offrant une durée de jeu d'environ 60 minutes, ce dungeon crawler coopératif promet des combats et des énigmes. La trame du jeu se déroule dans un contexte où Faye, la mère d’Atreus, vient de réaliser ses dernières volontés, laissant le père et le fils face à l'adversité d'un hiver implacable, tout en consolidant leur lien et en affrontant leurs peurs.

Les joueurs débutent chaque partie en sélectionnant l'une des huit quêtes proposées, chacune avec ses propres monstres et un boss final, rendant chaque session unique. Les défis incluent la résolution de puzzles et la survie face à des menaces comme la déesse Freya, animée de vengeances. Chaque monstre et boss dispose de comportements spécifiques qui enrichissent l'expérience de jeu et augmentent sa rejouabilité.

Un matériel riche

Le jeu comprend une variété impressionnante de composants :

Père et Fils : 2 figurines, 2 tableaux de bord, 30 cartes d'attaque, 47 cartes bonus, 30 jetons de dégâts, 8 améliorations de compétences, 30 cubes de suivi.

: 2 figurines, 2 tableaux de bord, 30 cartes d'attaque, 47 cartes bonus, 30 jetons de dégâts, 8 améliorations de compétences, 30 cubes de suivi. Les Monstres : 30 figurines, 9 cartes de référence, 18 cartes de comportement.

: 30 figurines, 9 cartes de référence, 18 cartes de comportement. Les Boss : 4 figurines, 4 tableaux de bord de référence, 8 cartes de comportement, 6 jetons.

: 4 figurines, 4 tableaux de bord de référence, 8 cartes de comportement, 6 jetons. La Mère Éplorée : 1 figurine de PNJ scénario, 1 tableau de bord de référence, 2 cartes de comportement.

: 1 figurine de PNJ scénario, 1 tableau de bord de référence, 2 cartes de comportement. Autres Composants : 10 tuiles, des pistes de suivi pour la menace et la synergie, 6 cartes de runes, plus de 15 cartes de scénario, des dés de récompense et de synergie, plus de 30 jetons.

Les intéressés peuvent contribuer au financement sur le site GameFound dès maintenant, profitant d'un rabais de 20 dollars sur la boîte de base en s'engageant au niveau Mortal, ou choisir le niveau Demigod pour recevoir le jeu de base et tous les objectifs additionnels qui seront débloqués d'ici la fin de la campagne dans 14 jours.