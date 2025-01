On a peut-être une idée du concept du prochain jeu God of War et les fans ne seront probablement pas surpris par la mythologie retenue si tout cela vient à se confirmer.

Passer d'un beat'em'all à une aventure plus typée action-RPG avec God of War (2018) était plutôt risqué, mais ce choix a finalement souri à l'un des créateurs de la franchise Cory Barlog. La licence a changé son style de jeu, mais a également fait grandir son personnage principal Kratos, en plus d'opter pour une mythologie différente. Car après avoir cassé les bouches de tous les dieux grecques, il ne restait plus grand monde à affronter. Le divin chauve a donc pris sa barque pour une destination beaucoup plus fraiche, mais l'avenir pourrait bien réserver des surprises. C'est quoi la suite ? Le prochain God of War serait victime d'un leak qui confirmerait un changement énorme, et suggèrerait le retour d'une idée abandonnée.

La prochaine mythologie du nouveau jeu God of War révélée ?

Cory Barlog a choisi la mythologie nordique pour relancer la série GOW qui avait fait le tour de la question du précédent univers. Mais comme vous le savez, God of War Ragnarok a déjà mis un terme à la mythologie nordique. Quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de jeux dans ce contexte, mais le studio a tout de même prolonger le plaisir avec l'extension gratuite Valhalla qui se la joue rogue-lite, avec tous les ingrédients de l'aventure principale qui a fait un carton.

Quelle suite pour Kratos et Atreus alors qu'un nouveau jeu a été confirmé à plusieurs reprises via des offres d'emploi ? Eh bien l'équipe californienne pourrait avoir récupéré une idée abandonnée en cours de route par Cory Barlog pour God of War 2018 : l'Égypte. Cette rumeur a été relancée par DanielRPK, une source ayant eu ses réussites et ses ratés, qui s'appuie sur des recherches visiblement menées par Sony Interactive Entertainment actuellement. « Sony recherche des acteurs du Moyen-Orient pour un jeu AAA inconnu, probablement le prochain God of War, qui explore la mythologie égyptienne » a-t-il écrit sur sa page Patreon.

Faut-il y croire ? En tout cas, on ne serait pas surpris. Comme mentionné, la mythologie égyptienne a déjà été explorée par les développeurs. De plus, il y a eu différentes références dans GOW 2018, mais également dans God of War Ragnarok. Quant on voit le concept art d'Eric Ryan ci-dessous, non représentatif d'un éventuel projet, on se dit qu'il y a matière à faire quelque chose d'épique. Bon nombre de fans ne seraient pas contre cette mythologie, bien au contraire, et beaucoup le veulent même. Pour rappel, on a appris tout récemment qu'un jeu service développé par Bluepoint Games (Demon's Souls PS5) avait été annulé après plusieurs années.

Crédits : Eric Ryan via ArtStation.

Source : DanielRPK.