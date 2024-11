Le très surveillé Ghost of Yotei de Sucker Punch devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la branche gaming de Sony, les joueurs PS5 et au-delà.

C'est en tout cas ce qu'affirme Sony dans la présentation des résultats financiers du groupe pour le second trimestre de l'année fiscale 2024. Le géant japonais s'attend à une seconde moitié d'année un peu morose, avant de mieux repartir sur l'année fiscale 2025, en démarrant sur les chapeaux de roue avec Ghost of Yotei, attendu justement dans cette période en exclusivité sur PS5.

Un premier pas vers le retour à la stabilité pour Sony avec Ghost of Yotei ?

Outre un Astro Bot qui a fait des émules en septembre et le solide Stellar Blade de Shift Up en avril, les détenteurs d'une PS5 sont un peu en manque de grosses exclusivités de la part de Sony. Marvel's Spider-Man 2 est sorti en octobre 2023, tandis que début 2024 accueillait un Helldivers 2 outsider qui a explosé des records, se vendant même mieux que le pourtant excellent et très attendu FF7 Rebirth. La prochaine grosse exclusivité PS5 la plus surveillée, annoncée en grandes pompes lors du dernier State of Play, est Ghost of Yotei. Mais le titre de Sucker Punch n'arrivera que l'année prochaine.

Ceci ferait toutefois partie d'une nouvelle stratégie de Sony qui tendrait vers plus de régularités au niveau des sorties d'exclusivités majeures à l'avenir. « Nous faisons des progrès constants sur le développement de nouveaux titres et l'améliorations de nos procédés de créations de jeux-services. À commencer par Ghost of Yotei, la suite du carton Ghost of Tsushima, nous prévoyons de sortir des jeux solo majeurs chaque année à partir de l'année fiscale prochaine ».

Malgré la catastrophe Concord, Sony n'entend visiblement pas abandonner ses plans autour des jeux-services. Mais cette déclaration tend à rassurer les fans de PlayStation, une marque connue principalement pour ses exclusivités solo impactantes. Ghost of Yotei marquerait donc un retour assumé pour la branche gaming de Sony à ce qui a fait sa renommée. S'agissant des exclusivités solo qui suivront le titre de Sucker Punch, on surveille naturellement de près Marvel's Wolverine. Naughty Dog et Santa Monica Studio travaillent également sur un jeu solo de leur cru, qu'on attend avec beaucoup de curiosité.

