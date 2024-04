Ghost of Tsushima arrive sur PC, et il est temps de découvrir ce que cette version nous réserve, et surtout comment la faire tourner dignement et sur quel matériel.

Le très attendu Ghost of Tsushima Director's Cut fera son apparition sur PC le 16 mai, enrichissant l'expérience avec de nouvelles fonctionnalités adaptées pour cette plateforme. Cette version inclut non seulement le jeu complet et l'extension Iki Island, mais aussi le mode multijoueur coopératif en ligne appelé Legends. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur les configurations à avoir.

Ghost of Tsushima sur PC devrait régaler

Une des innovations majeures de cette édition pour PC est l'intégration d'un nouvel overlay PlayStation, qui permettra aux joueurs de se connecter via leur compte PlayStation Network pour accéder au mode Legends. Cette fonctionnalité offre également la gestion des amis, des trophées et des paramètres directement depuis l'interface du jeu. Les joueurs pourront ainsi profiter de trophées PlayStation, tout comme s'ils jouaient sur une console, avec en plus la possibilité de décrocher des succès sur Steam et l'Epic Games Store.

L'introduction du cross-play est une autre avancée significative, permettant aux joueurs sur PC de rejoindre ceux sur les consoles PlayStation 4 et PlayStation 5 pour des sessions de jeu en coopération, enrichies par la communication en chat vocal intégré. Pour assurer une transition fluide du jeu de la console au PC, l'équipe de Nixxes a optimisé Ghost of Tsushima pour une variété de configurations matérielles, garantissant une expérience satisfaisante tant sur des machines plus anciennes que sur des PC haut de gamme. Les configurations recommandées varient de Très bas pour une performance de 720p à 30 FPS, à Très haut pour une expérience en 4K à 60 FPS, s'assurant que le jeu soit accessible à une large gamme d'utilisateurs PC.

Très Bas : Performance moyenne : 720P @ 30 FPS Processeur : Intel Core i3-7100 ou AMD Ryzen 3 1200 Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 960 4GB ou AMD Radeon RX 5500 XT Mémoire : 8 GB Stockage : 75 GB HDD (SSD recommandé) OS : Windows 10 64-bit

: Moyen : Performance moyenne : 1080P @ 60 FPS Processeur : Intel Core i5-8600 ou AMD Ryzen 5 3600 Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 2060 ou AMD Radeon RX 5600 XT Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

: Élevé : Performance moyenne : 1440P @ 60 FPS / 4K @ 30 FPS Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

: Très Élevé : Performance moyenne : 4K @ 60 FPS Processeur : Intel Core i5-11400 ou AMD Ryzen 5 5600 (identique à la configuration "Élevé") Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 7900 XT Mémoire : 16 GB Stockage : 75 GB SSD OS : Windows 10 64-bit

:

Les améliorations graphiques ne s'arrêtent pas là : le jeu est pleinement optimisé pour les écrans ultra-larges, supportant des résolutions jusqu'à 48:9 et des configurations multi-écrans, avec des options de mise à l'échelle de l'image avancées comme NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3, ou Intel XeSS pour améliorer les taux de rafraîchissement ou encore NVIDIA DLAA pour une meilleure qualité d'image. De plus, le support complet du contrôleur PlayStation DualSense via connexion filaire offre une expérience immersive grâce au retour haptique et aux gâchettes adaptatives.